Casa do Trabalhador oferece 475 vagas de emprego na sexta-feira (10) – Agência de Notícias

A Casa do Trabalhador, antigo Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Sorocaba, ligado à Secretaria de Relações do Trabalho e Qualificação Profissional (Sert), da Prefeitura de Sorocaba, oferecerá, na sexta-feira (10), 475 vagas de trabalho na cidade.

Os munícipes podem se candidatar comparecendo à Casa do Trabalhador, no Centro e a sua unidade móvel, sem a necessidade de agendamento prévio, ou ainda na Casa do Cidadão mais próxima de sua residência.

Para tanto, é necessário que os interessados estejam munidos de carteira de trabalho, CPF e RG. Na Casa do Trabalhador, o munícipe também tem a oportunidade de enviar currículo pelos computadores disponíveis para uso da população.

A Casa do Trabalhador está localizada na Rua Cel. Cavalheiros, 353, no Centro, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, assim como as Casas do Cidadão. O munícipe que desejar, ainda pode contatar a Casa do Trabalhador pelo WhatsApp: (15) 99149-2474.

Por fim, na sexta-feira (10), das 9h às 12h e das 13h às 15h, a Van do Emprego e Qualificação ficará no Shopping Cidade, localizado na Avenida Itavuvu, 3.373, no Jardim Santa Cecília.

Segue, em anexo, todas as vagas de empregos disponíveis na Casa do Trabalhador na sexta-feira (10).

lista 10-04-2026