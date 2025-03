Diretor-presidente da Fundect é eleito presidente de conselho nacional que fomenta ciência e tecnologia

O diretor-presidente da Fundect (Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul), Márcio de Araújo Pereira, foi eleito por aclamação para a presidência do Confap (Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa). A eleição ocorreu na manhã de sexta-feira (21), durante a 67ª edição do Fórum Nacional do CONFAP, que acontece entre os dias 19 e 22 de março em Macapá (AP).

A escolha é histórica: é a primeira vez que um representante do Mato Grosso do Sul assume a liderança do conselho, que reúne os presidentes das 27 fundações estaduais de amparo à pesquisa (FAPs). Além disso, a liderança assumida pelo diretor-presidente da Fundect demonstra o protagonismo do Estado na área de ciência, tecnologia e inovação, a popular CT&I.

“É uma honra ocupar a presidência do Confap, sendo a primeira vez que Mato Grosso do Sul lidera este Conselho. Isto demonstra o crescente protagonismo nacional da ciência, tecnologia e inovação de Mato Grosso Sul, com pesquisas e pesquisadores de excelência que trazem resultados de impacto para a sociedade. Nesta gestão, os desafios das rotas e corredores latino-americanos requerem estratégias de fomento avançadas, assim como o apoio a soluções inovadores para o mercado e sociedade”, ressalta Araújo Pereira.

O novo presidente destaca ainda que as missões norteadoras do investimento em CT&I são necessárias para melhores resultados nas pesquisas científicas.

“Neste sentido, o Confap continuará trabalhando em parceria com as agências federais, CNPQ, Capes, Finep e Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), bem como secretarias estaduais de CT&I, representada pelo Consecti, na implementação das políticas estratégicas de cada Estado”, reforça.

O Confap é a entidade que representa as FAPs brasileiras, promovendo articulação entre elas e outros atores do setor, como órgãos governamentais e instituições de pesquisa. Seu papel é fortalecer o financiamento e a execução de projetos científicos e tecnológicos no país, impulsionando o desenvolvimento regional por meio da inovação. O Conselho também faz parte do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovaçã (SNCTI).

Márcio de Araújo Pereira já atuava na diretoria da instituição, ocupando a vice-presidência desde 2023 e, antes disso, a presidência do Conselho Fiscal em 2021. Agora, na vice-presidência, assume o titular da Fundação Amazônia de Amparo à Estudos e Pesquisas do Estado do Pará, Marcel do Nascimento Botelho.

Estados ultrapassam a União em investimentos

As fundações estaduais de amparo à pesquisa ultrapassaram as agências de fomento federais, consolidando-se como as maiores investidoras do setor no país.

Juntas, elas aumentaram expressivamente os valores nominais de investimentos em CT&I nos últimos anos, saltando de R$ 2,8 bilhões em 2018 para 4,8 bilhões em 2024, conforme dados apresentados pelo ex-presidente Odir Dellagostin, que se despediu da presidência do Confap nesta edição do Fórum em Macapá.

Márcio de Araújo Pereira tem uma trajetória consolidada na gestão da Ciência, Tecnologia e Inovação. Graduado em Administração de Empresas (UFMS), é mestre em Agronegócios (UFMS/UnB/UFG) e doutor em Desenvolvimento Rural (UFRGS), com período sanduíche na Universidade de Wageningen, na Holanda. Participou do Programa Global Innovation Policy Accelerator da Agência Britânica de Inovação/Fundação Nesta.

Professor associado da UEMS, foi Pró-Reitor de Administração e Planejamento (2015-2016) e, desde 2017, atua como diretor-presidente da Fundect. Também é membro do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia (CCT) e do Conselho Deliberativo do Sebrae-MS. Sua eleição para a presidência do Confap reforça a relevância da Fundect no cenário nacional e a importância da ciência como estratégia de desenvolvimento.

67ª Edição do Fórum Nacional do Confap

O fórum ocorre em um momento estratégico, com o Brasil se preparando para sediar a COP 30 em 2025, e deve integrar pautas de sustentabilidade, ciência e inovação.

O evento reúne as principais lideranças da Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) do país, incluindo os presidentes e representantes das 27 fundações estaduais de amparo à pesquisa (FAPs), para fortalecer a colaboração entre as instituições e debater desafios e soluções para a pesquisa no Brasil.

