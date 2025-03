Alteração nos bairros de atuação dos Agentes de Endemias nesta segunda-feira (24) – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

Posted on

A Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul) oferece nesta segunda-feira (23) 5.039 vagas de emprego em 520 diferentes ocupações, em 35 municípios do Estado. A capital, Campo Grande, lidera as oportunidades, com 1.812 postos, sendo 130 para auxiliar de linha de produção e 100 para motorista de carreta, entre outros. Na segunda […]