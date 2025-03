ASSISTIR AO VIVO Deportivo Cali x América de Cali COLOMBIANO de 2025, HOJE (25/03), PALPITES, ESCALAÇÕES

A partida entre Deportivo Cali x América de Cali é válida pelo Campeonato COLOMBIANO , que este ano será chamado de Liga BetPlay Dimayor. Contudo, a bola rola HOJE (24) às 20:10 hs (horário de Brasília). A partida tem Cali como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

A transmissão das partidas do Campeonato Colombiano para o Brasil serão, a princípio, feitas todas elas pelo site do BET365. Os jogos poderão ser visto ao vivo pelo BET365 pelo APP ou site da empresa, ao vivo. Para acompanhar como assistir esta partida, veja logo a seguir.

A 10ª rodada do Apertura da Primera A Colombiana reserva um dos maiores clássicos do futebol sul-americano: Deportivo Cali x América de Cali. O duelo acontece nesta segunda-feira, 24 de março, no Estadio Deportivo Cali, em Palmira. As equipes vivem momentos distintos, e a rivalidade promete um jogo equilibrado e intenso.

Análise das Equipes

O Deportivo Cali chega ao confronto com uma sequência de seis jogos sem derrota, mas com muitos empates no percurso. A equipe tem mostrado solidez defensiva, mas sofre com a falta de criatividade no ataque. Já o América de Cali está em melhor fase, acumulando vitórias e brigando na parte alta da tabela. Mesmo jogando fora de casa, o América pode surpreender.

Palpites para Deportivo Cali x América de Cali

1. Ambos Marcam – Não

A tendência nos últimos clássicos é de jogos fechados e de poucos gols. Cinco dos últimos seis confrontos terminaram com pelo menos um dos times zerado no placar. A defesa do Deportivo Cali tem sido eficiente, e o América deve adotar uma postura cautelosa.

2. Placar Exato – 0x0

Seguindo a tendência de partidas truncadas, o empate sem gols surge como uma possibilidade forte. Três dos últimos cinco clássicos terminaram empatados, e a forte marcação de ambos pode resultar em um jogo sem muitas oportunidades.

Data: 24 de março de 2025

24 de março de 2025 Horário (de Brasília): 20h10

20h10 Transmissão: Fanatiz e Bet365

Com odds equilibradas, o Deportivo Cali leva um leve favoritismo, mas o América tem potencial para surpreender. Fique ligado e faça sua aposta com responsabilidade!

A transmissão ao vivo poderá ser acompanhada em plataformas de apostas com streaming, como Betano e Bet365, além de canais esportivos que cobrem a liga colombiana.

