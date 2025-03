Bonito realiza primeira Audiência Pública para revisão do Plano Diretor – Prefeitura Municipal de Bonito

No último sábado, 22 de março, o município de Bonito, em parceria com o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, realizou a primeira Audiência Pública para a revisão do Plano Diretor da cidade. O evento ocorreu no Auditório do Hotel Wetiga, das 8h30 às 17h, e contou com seminários, palestras e a apresentação de quatro Grupos de Trabalho organizados em Câmaras Temáticas. A equipe da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) foi responsável por coordenar as atividades, além de desenvolver estudos sobre a Capacidade da Bacia do Rio Formoso e a Hidrogeologia da área urbana.

Pela manhã, foram ministradas duas palestras para apresentar a equipe técnica IVIG/COPPE/UFRJ, além do cronograma, propostas, objetivos, métodos e estratégias do Plano Diretor. Também foram abordados temas específicos, como “A água e impactos urbanos em Bonito”.

Já no período da tarde, foram formadas e discutidas as quatro Câmaras Temáticas, que trataram dos seguintes eixos:

I. Estratégia de Qualificação Ambiental: ações e locais de preservação, proteção e recuperação ambiental;

II. Estratégia de Mobilidade e Acessibilidade: avaliação do sistema viário, caminhabilidade, equipamentos urbanos, espaços públicos e sistemas de transporte;

III. Estratégia de Promoção Econômica e Social: ações e locais voltados à geração de riqueza e exploração responsável do potencial da região;

IV. Estratégia de Uso do Solo e Inclusão Socio territorial: medidas para proteção e utilização do solo urbano e rural, regularização fundiária e compatibilização.

Após a formação dos grupos e a realização das atividades, os resultados de cada Câmara Temática foram apresentados e debatidos, encerrando a audiência.

O projeto contempla quatro grandes metas: o estudo hidrogeológico da bacia do Rio Formoso e de suas nascentes, o monitoramento da qualidade da água, a análise da capacidade de carga da bacia para atrativos turísticos e a elaboração do novo Plano Diretor de Bonito. Os serviços foram contratados pelo Governo de Mato Grosso do Sul, em parceria com a Prefeitura de Bonito, por um investimento de R$ 3,1 milhões.

Marlan Pinheiro, Comunicação Prefeitura de Bonito

Foto: Fernando Valente