Bonito se prepara para implantar Unidade Sentinela de Síndrome Gripal – Prefeitura Municipal de Bonito

Com o objetivo de reforçar a vigilância das síndromes respiratórias e melhorar a detecção precoce de vírus circulantes entre a população, Bonito está se preparando para implantar uma Unidade Sentinela de Síndrome Gripal (SG). A iniciativa segue as diretrizes do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul.

A unidade sentinela será responsável por monitorar, de forma contínua e sistemática, os casos de síndrome gripal no município, contribuindo com informações essenciais para prevenir, controlar e responder rapidamente a surtos de doenças respiratórias.

Por que isso é importante?

Bonito é um dos principais destinos turísticos do Brasil, recebendo visitantes de todas as partes do país e do mundo. Essa movimentação intensa de pessoas aumenta o risco de introdução e disseminação de vírus respiratórios na cidade. Por isso, contar com uma estrutura de vigilância ativa é fundamental para proteger a saúde da população e dos visitantes.

Objetivos da Unidade Sentinela:

• Detectar de forma precoce a circulação de vírus respiratórios como Influenza, Vírus Sincicial Respiratório (VSR) e o Coronavírus (SARS-CoV-2);

• Garantir a notificação rápida dos casos e a coleta adequada de amostras para diagnóstico;

• Apoiar políticas públicas com dados locais e regionais;

• Integrar o município ao sistema nacional de vigilância sentinela de vírus respiratórios.

Como vai funcionar?

A unidade será instalada em um serviço de atenção primária à saúde, com uma equipe treinada para reconhecer os casos, realizar notificações imediatas e coletar amostras clínicas. Essas amostras serão encaminhadas ao Laboratório Central de Mato Grosso do Sul (LACEN/MS), seguindo todos os protocolos oficiais. Os dados também serão inseridos em sistema específico para monitoramento.

Quais os resultados esperados?

• Fortalecimento da capacidade local para identificar vírus respiratórios;

• Inserção de Bonito na Rede Nacional de Vigilância Sentinela;

• Resposta mais ágil a surtos e epidemias;

• Geração de informações confiáveis para embasar decisões de saúde pública.

A implantação da Unidade Sentinela representa um avanço importante na proteção da saúde coletiva em Bonito, unindo prevenção, tecnologia e estratégia para enfrentar os desafios das doenças respiratórias.