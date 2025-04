Vigilância Sanitária e outros órgãos municipais retornam ao Mercado Central para novas inspeções

Posted on

Nesta quarta-feira (5/6), os vales do Rio Doce, Mucuri e Jequitinhonha têm previsão de céu parcialmente nublado com possibilidade de chuvisco ou chuva fraca. No restante do estado, sol entre poucas nuvens. As temperaturas permanecem estáveis em Minas. Clique aqui para conferir a previsão completa do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).