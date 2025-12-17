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AUTORIZAÇÃO DA DISPENSA N.38/2025 – Prefeitura Municipal de Bonito

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Autorizo a Dispensa de Licitação, fundamentada no art. 75, II da Lei Federal nº 14.133/2021, conforme solicitação, justificativa e parecer jurídico constante no processo abaixo, tendo como objeto aquisição de 01 (um) Nobreak para atender a demanda da Secretaria de Saúde de Bonito/MS.

AUTORIZO a Dispensa em cumprimento às determinações contidas no art. 72, VIII da Lei retro mencionada.

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 38/2025

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 158/2025

EMPRESA: ANDRE WILIAN PEREIRA CONDE MEI

CNPJ nº 26.971.699/0001-20

VALOR TOTAL: R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).

VIGÊNCIA: 12 meses.

Bonito/MS, 17 de dezembro de 2025.

Josmail Rodrigues,

Prefeito Municipal.

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