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Decisão da Copinha Feminina será disputada às 18h do próximo sábado

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A Federação Paulista de Futebol anunciou, nesta quarta-feira (17), o horário da decisão da Copinha Feminina. O confronto entre Flamengo e Grêmio será disputado a partir das 18h (horário de Brasília) do próximo sábado (20) no estádio do Pacaembu, em São Paulo.

O duelo opõe times que alcançaram decisões importantes na base em 2025, mas ficaram com o vice. O Flamengo perdeu o Campeonato Brasileiro sub-20 para o Botafogo, enquanto o Grêmio foi superado pelo Corinthians na final do Brasileirão sub-17. Os dois jogos foram transmitidos ao vivo pela TV Brasil.

O Grêmio foi quem carimbou primeiro o lugar na decisão da Copinha. As Mosqueteiras venceram o Santos nos pênaltis, por 5 a 3, após as equipes empatarem sem gols no tempo normal, no Centro Esportivo Recreativo Educativo do Trabalhador (Ceret).

A vitória gremista mantém um tabu da Copinha Feminina: nenhum clube paulista – apesar de o torneio ser realizado em São Paulo – conseguiu chegar à decisão. Em 2023, a final envolveu Flamengo e Botafogo, com triunfo rubro-negro. No ano seguinte, o jogo do título colocou Fluminense e Internacional frente a frente e o Tricolor levou a melhor.

Já o Flamengo terá a chance de manter outro tabu, que é o de apenas equipes cariocas conquistarem o torneio. A classificação à final veio com vitória por 2 a 1 sobre o Internacional, de virada, no Canindé.

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