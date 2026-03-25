Agência Minas Gerais | Escola estadual de Timóteo inaugura jardim sensorial para inclusão e bem-estar dos estudantes

A Escola Estadual Professora Hilda de Araújo Osório Zauza, do bairro Ana Moura, em Timóteo, inaugurou um jardim sensorial como espaço pedagógico voltado à promoção do bem-estar, da inclusão e do desenvolvimento integral dos estudantes, com atenção especial aos alunos da educação especial.

Implantado em uma área antes subutilizada da unidade, o novo ambiente foi concebido para estimular os sentidos e ampliar as possibilidades de aprendizagem em um espaço mais acolhedor e acessível. A iniciativa integra ações da escola para o fortalecimento de práticas inclusivas, beneficiando especialmente estudantes com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

A diretora da escola, Lidiane Moreira Bozi, ressalta que o jardim sensorial representa um avanço importante para toda a comunidade escolar. “É um espaço que promove dignidade, bem-estar e contribui para um ambiente mais adequado ao desenvolvimento dos nossos estudantes, especialmente aqueles da educação especial”, afirma.

O projeto foi viabilizado por meio da caixa escolar, com R$ 21 mil fornecidos pela Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE-MG) e envolveu esforço coletivo de professores, estudantes, familiares, servidores da escola e o apoio de parceiros institucionais e do poder público municipal, demonstrando o engajamento da comunidade na construção de um ambiente escolar mais inclusivo.