ENTRETENIMENTO

Celso Sabino deixa o Ministério do Turismo

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Por MRNews

O ministro do Turismo, Celso Sabino (sem partido), confirmou, na tarde desta quarta-feira (17), que deixará o governo em função de o partido União Brasil ter pedido a vaga na pasta. Segundo Sabino, ele deve ser substituído por Gustavo Feliciano.

“Eu imagino que o partido deva ter as suas razões para ter tomado essa decisão de se afastar do governo e deve ter suas razões também para agora buscar se aproximar do governo”.

Sabino foi expulso do partido depois que decidiu permanecer no cargo. A direção da legenda havia determinado o afastamento da pasta.

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Em entrevista à imprensa há pouco, Sabino disse que pretende concorrer a uma vaga ao Senado no ano que vem.

O ministro disse que retomará o mandato de deputado federal e fará pré-campanha para o Senado. “A gente já vem conversando com o presidente há alguns dias. E o partido já vem há alguns dias também, nesse diálogo, buscando esse espaço”, afirmou. 

Segundo ainda Sabino, a saída dele foi decidida na terça-feira (16), em uma reunião com  lideranças do União com a ministra de Relações Institucionais, Gleise Hoffmann.

Ele disse que ainda não sabe por qual partido tentará a vaga no Senado. Adiantou, no entanto, que pretende apoiar o governo no que for necessário. Sabino ainda acrescentou que teve uma última conversa bastante positiva com o presidente.

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” Esse sucesso que o turismo vive hoje é fruto direto das orientações do presidente Lula, da sua participação na nossa pasta aqui e também de todos os ministérios”. 

O ministro disse que havia decidido ficar no governo para concluir projetos importantes, dentre eles a COP30.

“Nós vivíamos ali momentos de muita incerteza, de muita dúvida, de muitos questionamentos. Concluímos a COP com muito sucesso”.

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