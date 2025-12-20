Prefeitura de João Pessoa homenageia alunos que participaram de olimpíadas e competições em 2025

2025 foi um ano para ficar na história da Rede Municipal de Ensino de João Pessoa. Não só pelos investimentos em infraestrutura e formação realizados pela Prefeitura, mas principalmente pelo desempenho dos alunos em diversas olimpíadas e competições. E para homenagear esses talentos, foi entregue, na tarde desta quarta-feira (17), o prêmio ‘Destaque Estudantil’. A iniciativa, realizada pela Secretaria de Educação e Cultura (Sedec), em parceria com o Procon-JP, homenageou 1.700 estudantes em solenidade no ginásio do Centro Escolar Municipal de Atividades Pedagógicas Integradoras Arthur da Costa Freire (Cemapi), no bairro de Mangabeira VIII.

Os homenageados se destacaram em competições como a Olimpíada Brasileira de Foguetes, Olimpíada Brasileira de Robótica, Mostra Nacional de Robótica, Torneio Juvenil de Robótica, FIRST LEGO League Challenge, além das olimpíadas Estadual, Regional e Nacional de Matemática. Também foram reconhecidos alunos premiados em Matemática Financeira, Matemática das Escolas Públicas, Língua Inglesa, História do Brasil, Ciências, Eficiência Energética, Festival de Arte Estudantil de João Pessoa, Prêmio Ministério Público do Trabalho na Escola, Prêmio ‘EscrevAÊ! João Pessoa’, Olimpíadas Escolares Municipais e Paralimpíadas Escolares 2025, além de estudantes aprovados na Seleção 2026 do Instituto Federal da Paraíba (IFPB).

Durante o evento, a secretária de Educação do Município, América Castro, destacou a importância do momento para a rede municipal. “Vivenciar esse momento é motivo de grande satisfação para todos nós. Celebrar o esforço, a dedicação e as conquistas dos nossos estudantes é reafirmar o valor da educação e o quanto cada trajetória importa. Ver o brilho nos olhos de cada aluno e aluna, o orgulho das famílias e o envolvimento da comunidade escolar tornam esse momento ainda mais especial e significativo”, afirmou.

A gestora também parabenizou a direção das escolas e os professores pelo trabalho e dedicação aos alunos. “Momentos como esse nos enchem de esperança e renovam a certeza de que estamos no caminho certo, construindo oportunidades e valorizando quem faz a diferença todos os dias”, ressaltou América Castro.

Procon vai às Aulas – O secretário de Proteção e Defesa do Consumidor, Júnior Pires, enfatizou a parceria com a Secretaria de Educação, por meio do programa ‘Procon vai às Aulas’. “Mais um ano a Prefeitura de João Pessoa, a Secretaria da Educação e o Procon-JP estão juntos fazendo a entrega desses certificados. Este ano foram 3.586 alunos contemplados com cursos de educação financeira, empreendedorismo e direito do consumidor”, destacou.

Segundo ele, além dos certificados, os estudantes receberam bolsas no valor de R$ 700. “A gente fica muito feliz com essa parceria que vem dando certo, investindo não só em fiscalização, mas também na educação de forma preventiva”, completou.

Oportunidades – Entre os estudantes homenageados, a aluna Maria Clara, da Escola Municipal Violeta Formiga, campeã brasileira de wrestling e judô, celebrou as oportunidades oferecidas pela escola pública. “Tenho muito orgulho de participar de uma escola municipal que me deu muitas oportunidades na Luta Olímpica e no Judô. É muito bom ver que uma menina de periferia, de escola pública, consegue realizar tudo isso. Basta acreditar em você mesma”, declarou.

O estudante Luis Carlos, da Escola Municipal Zumbi dos Palmares, campeão da Olimpíada Nacional de Educação Financeira, também destacou a importância da conquista. “Ter ganhado medalha de ouro em uma competição nacional é uma honra. Isso mostra a importância de estudar para conquistar mais coisas além da nossa região”, afirmou.

Já Kaio Lucas, também da Escola Municipal Zumbi dos Palmares, campeão da OBMEP, ressaltou o reconhecimento recebido. “Achei muito importante essa bonificação e gostei demais de ter ganhado o certificado pela escola. Participar da OBMEP foi um aprendizado para o meu futuro”, disse.

Na área de tecnologia, o campeão de robótica Ycaro Kauã, da Escola Municipal Lynaldo Cavalcanti de Albuquerque, emocionou ao relatar o impacto da robótica em sua vida. “A robótica foi uma das coisas que salvou a minha vida. Mudou minha forma de ver a escola, me deu expectativas e sonhos. Hoje, meu objetivo é entrar no IF, fazer uma faculdade e continuar seguindo esse caminho”, destacou.

O evento ‘Destaque Estudantil’ reafirma o compromisso da Prefeitura de João Pessoa com a valorização da educação pública, reconhecendo talentos, incentivando sonhos e promovendo oportunidades para os estudantes da Rede Municipal.