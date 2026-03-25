ENTRETENIMENTO

Aulas em Petrópolis devem ser retomadas nesta quinta-feira

Posted on Author boavistaagora.com.br Comentários desativados em Aulas em Petrópolis devem ser retomadas nesta quinta-feira

Por MRNews

Por EBC,

SIGA NOSSO CANAL DO WHATSAPP AGORA

As aulas nas escolas de Petrópolis devem ser retomadas nesta quinta-feira (18), após terem sido suspensas nesta quarta-feira (17) em razão das fortes chuvas que atingiram a cidade. A informação foi divulgada pela prefeitura. 

Além do fechamento das escolas municipais, carros foram arrastados pela correnteza, houve queda de árvores e muros. A Defesa Civil municipal disparou para telefones celulares um “alerta extremo” para riscos de inundações e deslizamentos. Sirenes foram acionadas em vários pontos da cidade.

SIGA-NOS NO WHATSAPP COM MAIS NOTICIAS

<!– Composite Start

–>

Vídeos feitos por moradores mostram um veículo sendo levado para debaixo de uma ponte. O carro foi localizado e içado. As equipes de resgate estão em busca por possíveis vítimas. e os militares seguem realizando buscas por possíveis vítimas. Dois carros foram retirados do Rio Palatino, no centro da cidade.

A Defesa Civil pede que a população evite deslocamentos sem necessidade e permaneça atenta aos comunicados e alertas oficiais. Em caso de emergência, a orientação é ligar para 199.

Abastecimento

A companhia de abastecimento Águas do Imperador informou que algumas regiões estão com o fornecimento prejudicado por causa da queda de energia elétrica em algumas unidades operacionais, como no Retiro, nas localidades do Vale dos Esquilos, Comunidade do Neylor e Comunidade da Cocada, além de todo o Carangola.

A Enel, concessionária de distribuição de energia, disse que 4.558 clientes foram afetados. Ainda não há prazo para normalização dos serviços. 

O post Aulas em Petrópolis devem ser retomadas nesta quinta-feira apareceu primeiro em MRNews.

boavistaagora.com.br
http://boavistaagora.com.br

Related Articles
ENTRETENIMENTO

Sessão da Tarde de hoje Quarta (28/02) na Globo? A Estranha Vida De Timothy Green QUE HORAS COMEÇA, SINOPSE

Posted on Author boavistaagora.com.br

Por MRNews SINOPSE: A Estranha Vida De Timothy Green Cindy e Jim, um casal que enfrenta o desafio da infertilidade, vêem suas vidas mudarem drasticamente quando um acontecimento inesperado ocorre. Em “A Estranha Vida De Timothy Green”, dirigido por Peter Hedges, somos levados a uma jornada emocionante repleta de magia e reflexão. Após receberem a […]
ENTRETENIMENTO

Calderano derrota anfitrião em estreia no WTT Champions, na China

Posted on Author boavistaagora.com.br

Por MRNews Uma estreia com gosto de revanche. Doze dias após ter sido eliminado pelo chinês Chen Yuanyu nas oitavas de final do Smash de Singapura, o mesatenista brasileiro Hugo Calderano voltou a ficar frente a frente com o asiático. Mas o resultado nesta quarta-feira (11), foi outro. Número quatro do mundo, avançou às oitavas […]
ENTRETENIMENTO

RESULTADO DO SORTEIO SUPER SETE 542 DE HOJE SEXTA (10/05)

Posted on Author boavistaagora.com.br

Por MRNews Neste dia, os aficionados por Loterias da Caixa aguardam com grande expectativa pelos resultados dos empolgantes sorteios. A Loteria Super Sete é uma modalidade de jogo que oferece aos participantes a oportunidade de concorrer a prêmios significativos com apostas simples e rápidas. Com sorteios realizados três vezes por semana, esta loteria se destaca […]