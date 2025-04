Consulado do Japão formaliza doação de equipamentos hospitalares à Maternidade

O Consulado-Geral do Japão em Manaus oficializou a doação de US$ 77.410 em equipamentos hospitalares ao Hospital Materno Infantil Nossa Senhora de Nazareth, em Boa Vista. A iniciativa é fruto de uma parceria com o Governo de Roraima, firmada em 2019 por meio do Programa de Assistência a Projetos Comunitários de Segurança Humana.

A entrega dos equipamentos marca o encerramento de um projeto que foi executado pela Secretaria de Saúde ao longo de seis anos, com aquisições realizadas gradualmente entre 2020 e 2025. O último item foi entregue em janeiro deste ano, encerrando um ciclo de cooperação marcado por desafios, como a pandemia, e avanços significativos na saúde pública estadual.

A cerimônia de encerramento ocorreu na tarde desta terça-feira, 15, com início no Palácio Senador Hélio Campos, onde autoridades estaduais e representantes diplomáticos participaram de uma reunião institucional. Em seguida, a comitiva visitou o Hospital Materno Infantil, conhecendo as instalações e os equipamentos adquiridos com o investimento japonês.

A doação contemplou a aquisição de 30 bombas de seringa, 20 laringoscópios, 20 bombas de infusão volumétrica, 30 reanimadores manuais neonatais, sete colchões de gel, cinco oftalmoscópios, 20 balanças digitais, cinco berços aquecidos, cinco mesas auxiliares, além de 32 tomadas duplas para oxigênio e ar comprimido e 64 válvulas reguladoras. Os equipamentos foram destinados, prioritariamente, ao atendimento neonatal e obstétrico. “Quem ganha é a população de Roraima, com mais investimento e oferecendo um serviço de melhor qualidade”, destacou o governador de Roraima, Antonio Denarium.

A secretária de Saúde, Adilma Rosa Lucena, ressaltou que os novos equipamentos representam um gesto de cuidado com a vida desde o nascimento, com uso intensivo na UTI Neonatal da unidade. “Foi consubstanciado no programa existente naquele país, denominado Programa Comunitário de Segurança Humana, e a segurança humana começa no nascimento, aqui na Maternidade. Então esses equipamentos chegaram em boa hora, estão sendo utilizados, na grande maioria, na nossa UTI Neonatal para que possa dar maior conforto e segurança de vida aos bebês que nascem nessa unidade”, afirmou Adilma.

Presente à cerimônia, o cônsul-geral do Japão em Manaus, Yuichi Miyagawa, destacou o simbolismo do projeto em um ano repleto de marcos históricos na relação entre Japão e Brasil. “Esse projeto é muito importante e agora estou muito feliz por poder estar aqui compartilhando esse tempo com todos vocês. Este ano é um ano comemorativo: 130 anos do estabelecimento das relações diplomáticas entre o Japão e o Brasil e também o 100º aniversário da imigração japonesa no estado. Por isso, o Brasil, o Japão e o Estado de Roraima são parceiros com uma longa história de amizade”, ressaltou o cônsul.

O diretor-geral do Hospital Materno Infantil, Manuel Roque, destacou os impactos positivos da tecnologia hospitalar na qualidade da assistência prestada. “Esses equipamentos são importantes justamente porque, com a tecnologia deles, o bebê fica menos tempo internado, gira mais leitos, a taxa de ocupação é menor, fora que também salvam muito mais vidas. Então esses equipamentos são especiais e são muito importantes porque eles salvam vidas — em resumo, é isso”, afirmou.

O post Consulado do Japão formaliza doação de equipamentos hospitalares à Maternidade apareceu primeiro em GOVERNO DE RORAIMA.