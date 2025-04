Drive-thru da SES ultrapassa 7 mil doses aplicadas e segue com plantão até quinta-feira – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

Com atendimento todos os dias, inclusive fins de semana, ponto de vacinação garante acesso à imunização fora dos horários convencionais

O drive-thru da SES (Secretaria de Estado de Saúde) segue como um dos principais pontos de vacinação contra a gripe em Campo Grande, especialmente para quem precisa se imunizar fora do horário comercial. A estrutura tem garantido acesso à vacina inclusive aos fins de semana e feriados, e desde o início de abril já aplicou mais de 7,4 mil doses. A campanha termina na próxima quinta-feira (17).

Com atendimento em horários estendidos, o drive tem se mostrado essencial para trabalhadores que não conseguem comparecer às unidades de saúde durante o dia. A movimentação mais intensa foi registrada nos fins de semana, com mais de 1.000 doses aplicadas em cada sábado e domingo de funcionamento.

Durante os dias úteis, os maiores volumes de aplicação foram registrados na quinta-feira (04/04), com 380 doses, na sexta-feira (11/04), com 300 doses, e na segunda-feira (07/04), com 330 doses. Nos demais dias de semana, os atendimentos variaram entre 200 e 360 doses diárias.

De acordo com Frederico Moraes, gerente de imunização da SES, a estrutura do drive-thru foi planejada para ampliar o acesso à vacinação, principalmente para aqueles com dificuldades de deslocamento ou com horários restritos.

“O funcionamento noturno e aos finais de semana permite alcançar trabalhadores e pessoas que não podem ir às unidades durante a semana”, explica.

Ele destaca que a estratégia reduz filas, evita aglomerações e garante o cumprimento dos protocolos de segurança, como o uso de EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) e distanciamento adequado. A iniciativa visa atender grupos prioritários, como idosos e gestantes, e contribuir para o aumento da cobertura vacinal no estado.

A vacina contra a Influenza é a principal forma de prevenção contra complicações causadas pelo vírus da gripe, especialmente em pessoas mais vulneráveis. A SES reforça o alerta: com a chegada do outono e o aumento da circulação de vírus respiratórios, é fundamental que os públicos prioritários aproveitem os últimos dias para se proteger.

Podem se vacinar os grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde, como crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, puérperas, idosos a partir de 60 anos, trabalhadores da saúde, pessoas com comorbidades, entre outros.

A lista completa inclui trabalhadores da Saúde; puérperas; professores dos ensinos básico e superior; povos indígenas; pessoas em situação de rua; profissionais das forças de segurança e de salvamento; profissionais das Forças Armadas; pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais (independentemente da idade); pessoas com deficiência permanente; caminhoneiros; trabalhadores dos Correios; trabalhadores do transporte rodoviário coletivo (urbano e de longo curso); trabalhadores portuários; funcionários do sistema de privação de liberdade; população privada de liberdade, além de adolescentes e jovens sob medidas socioeducativas (entre 12 e 21 anos).

Serviço

Local: Quartel do Corpo de Bombeiros – Rua 14 de Julho, nº 1.502, Centro, Campo Grande

Funcionamento até: quinta-feira, 17 de abril.

Horários: Segunda a sexta-feira: das 18h às 22h / Sábados e domingos: das 7h às 11h e das 13h às 17h.

Não é necessário agendamento.

Danúbia Burema, Comunicação SES

Fotos: Helton Davis