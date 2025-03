No Mundo da Bola tem edição especial sobre racismo e futebol

No fim de semana que marca a abertura da Série A1 do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, competição que tem transmissão e cobertura especial na telinha da TV Brasil, o programa No Mundo da Bola discute os primeiros resultados da disputa neste domingo (23), ao vivo, às 20h30. A pauta ainda destaca o clássico Brasil x Argentina, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, as decisões dos estaduais e o racismo no esporte.

Além da apresentadora Marília Arrigoni, participarão do debate esportivo a narradora Luciana Zogaib e a jornalista Luciana Barreto, âncora e editora-chefe do telejornal Repórter Brasil Tarde.

A partida entre as seleções do Brasil e da Argentina e as finais das competições estaduais são temas de análise na mesa redonda. A TV Brasil transmite neste fim de semana os confrontos decisivos pelos títulos cearense e baiano, com o Clássico Rei, Ceará x Fortaleza, e o Ba-Vi, respectivamente, em parceria com a TV Ceará e a TVE Bahia, emissoras que fazem parte da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP).

Durante a produção, Luciana Barreto comenta a repercussão dos ataques racistas que sofreu nas redes sociais após comentar a fala do presidente da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol), Alejandro Domínguez, sobre a participação do Brasil na Libertadores.

No telejornal Repórter Brasil Tarde, a jornalista reforçou a importância das políticas antirracistas para combater as práticas de ódio em campo. Além de apresentar o noticiário vespertino da TV Brasil, a premiada profissional é mestre em relações étnico-raciais, palestrante, escritora e pesquisadora. Luciana Barreto é autora do livro Discurso de ódio contra negros nas redes sociais.

A primeira edição do programa de debate esportivo da emissora foi ao ar no dia 27 de junho de 1976 pela antiga TV Educativa do Rio de Janeiro, que, com a criação da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), passou a fazer parte da TV Brasil. A tradicional mesa de debates passou a ter o nome No Mundo da Bola no dia 16 de junho de 2013, em sinergia com a Rádio Nacional, que desde 1930 tem um programa homônimo.

