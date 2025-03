Qual filme vai passar Quarta (26/03) na Globo? SESSÃO DA TARDE, Corujão

COnfira a programação da Globo hoje, 26/03/2024 e que horas começam os filmes de hoje.

Filmes da Sessão da Tarde e Corujão desta Quarta-feira (26/03/2025)

A programação de filmes desta quarta-feira, 26 de março de 2025, promete fortes emoções na TV aberta. Com um drama inspirador na Sessão da Tarde e um eletrizante filme de ação no Corujão, o dia será repleto de histórias envolventes para os telespectadores.

Sessão da Tarde – Uma Razão Para Vencer

Horário: 15h30 (horário de Brasília)

15h30 (horário de Brasília) Título Original: The Miracle Season

The Miracle Season País: Estados Unidos

Estados Unidos Ano: 2018

2018 Diretor: Sean McNamara

Sean McNamara Elenco: Danika Yarosh, Erin Moriarty, Helen Hunt, Tiera Skovbye, William Hurt

Danika Yarosh, Erin Moriarty, Helen Hunt, Tiera Skovbye, William Hurt Gênero: Drama

A tarde será marcada por uma história comovente e inspiradora. Uma Razão Para Vencer acompanha um time de vôlei escolar que enfrenta um grande desafio após a trágica morte de sua estrela em um acidente de moto. A treinadora precisa encontrar forças para motivar as jogadoras e levá-las ao campeonato, transformando a dor em superação. Baseado em uma história real, o filme emociona e transmite uma mensagem poderosa sobre amizade, resiliência e trabalho em equipe.

Corujão I – Busca Implacável 3

Horário: 2h30 (horário de Brasília)

2h30 (horário de Brasília) Título Original: Taken 3

Taken 3 País: França

França Ano: 2014

2014 Diretor: Olivier Megaton

Olivier Megaton Elenco: Liam Neeson, Forest Whitaker, Famke Janssen, Maggie Grace, Dougray Scott, Leland Orser

Liam Neeson, Forest Whitaker, Famke Janssen, Maggie Grace, Dougray Scott, Leland Orser Gênero: Ação

Para os fãs de ação, a madrugada traz Busca Implacável 3, o último capítulo da trilogia estrelada por Liam Neeson. No filme, Bryan Mills tenta levar uma vida tranquila ao lado da família, mas tudo muda quando sua ex-esposa é brutalmente assassinada e ele é incriminado. Com a polícia de Los Angeles em sua cola, ele precisa usar todas as suas habilidades para provar sua inocência e encontrar o verdadeiro culpado. Cheio de perseguições, lutas e reviravoltas, o longa mantém a adrenalina do começo ao fim.

Prepare-se para uma quarta-feira emocionante e cheia de histórias inspiradoras e eletrizantes!