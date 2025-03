SONORA – Governo do Estado libera para o tráfego mais duas alças na intersecção da SC-486 com a BR-101

Com a presença do governador Jorginho Mello, o Governo do Estado liberou, nesta segunda, 24, duas novas alças de acesso na interseção entre a BR-101 e a SC-486 (Rodovia Antônio Heil), em Itajaí.

Uma terceira alça de retorno foi liberada parcialmente para o trânsito.

Com estas liberações, ocorridas 25 dias antes do prazo anunciado pelo governador, as obras da interseção entre a BR-101 e a SC-486 já ultrapassaram 50% de execução e seguem em ritmo acelerado.

As entregas fazem parte das etapas de avanço das obras de reestruturação do entroncamento, que tem investimento total de R$ 60,4 milhões do Governo do Estado.

A partir de agora, os trabalhos vão se concentrar em novos eixos e nos viadutos, como explica o secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, Jerry Comper:

SONORA