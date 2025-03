Agência Minas Gerais | Governo de Minas e Unicef reabrem inscrições em desafio de Projeto de Vida para estudantes do ensino médio

O Governo de Minas, em parceria com o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), reabre as inscrições para um desafio voltado ao desenvolvimento de habilidades essenciais para adolescentes e jovens. Agora, todos os estudantes do ensino médio e da Educação de Jovens e Adultos (EJA), com idades entre 14 e 29 anos, podem participar.

O desafio faz parte do programa Um Trem para o Futuro, da iniciativa do Unicef 1 Milhão de Oportunidades (1MiO), e agora foi ampliado para todos os estudantes do ensino médio de Minas Gerais. Para participar, os interessados devem baixar o aplicativo da Goodwall e acessar a página do desafio.

“Nós sabemos que o adolescente em distorção idade-série é o mais propenso a abandonar a escola e a ingressar prematuramente e precariamente no mundo do trabalho. Esse curso é, portanto, uma possibilidade de discutir com esses estudantes a transição escola-trabalho, por meio de uma atividade concreta: a construção do currículo”, afirma a oficial de Educação do Unicef no Brasil, Erondina da Silva.

Na página, os estudantes devem realizar um post criativo sobre seus aprendizados com o curso “Como criar um currículo conectado com seu projeto de vida”, do 1MiO, e compartilhar com a comunidade Goodwall, uma rede social voltada para desenvolvimento profissional de adolescentes e jovens, até o dia 16/5.

“O grande diferencial da plataforma é o desafio lançado aos estudantes, que incentiva o desenvolvimento do projeto de vida. É importante que todos os alunos se inscrevam e aproveitem os cursos, que ajudam a montar o currículo e a buscar oportunidades no mercado”, pontua a subsecretária de Desenvolvimento da Educação Básica da SEE/MG, Kellen Senra.

Ampliação

O desafio, que antes estava restrito aos estudantes do projeto Trilhas de Futuro, foi ampliado e agora está aberto para todos os estudantes do ensino médio da rede estadual, de 14 a 29 anos do estado de Minas Gerais.

Além de se preparar para o futuro no mundo do trabalho e garantir um currículo alinhado com seu projeto de vida, os participantes concorrem a prêmios que incluem: um iPhone 15 para o 1º lugar, um cupom de R$ 2 mil para o 2º lugar, e um cupom de R$ 1 mil para o 3º lugar, para cada modalidade de desafio.

Os participantes que já enviaram suas inscrições continuarão concorrendo. Todos os estudantes que já enviaram seus vídeos antes da extensão da campanha receberam uma comunicação individualizada, diretamente no app da Goodwall, sobre a ampliação de prazo e público. Além disso, os cem primeiros participantes que completaram o desafio já garantiram cupons no valor de R$ 100.

Como participar

Para participar, basta baixar o aplicativo Goodwall, criar sua conta gratuita e acessar a página do desafio. Em seguida, cadastre-se na plataforma 1MiO, conclua o curso “Como criar um currículo conectado com seu projeto de vida” e, por fim, publique um vídeo ou foto acompanhados do print do certificado na página do desafio.

Tanto o app Goodwall quanto a plataforma 1MiO contam com uma equipe de suporte para apoiar os estudantes. Em caso de dúvidas entre em contato por barbaralafeta@goodwall.org ou selecione o chat de suporte da plataforma. Para mais informações, acesse a página do desafio.

Sobre 1MiO

O 1MiO é uma iniciativa do Unicef, em parceria com governos, empresas privadas, organizações da sociedade civil e agências da ONU. A iniciativa tem como objetivo proporcionar a jovens e adolescentes, em situação de vulnerabilidade, acesso a oportunidades de ensino de qualidade, habilidades digitais, treinamento profissional e empregabilidade, por meio de programas de aprendizagem, estágio e emprego.