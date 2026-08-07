Casa do Trabalhador de Aquidauana leva serviços e orientações ao programa Meu Bairro Acontece

A população de Aquidauana terá acesso aos serviços da Casa do Trabalhador durante mais uma edição do programa Meu Bairro Acontece, que será realizada no próximo sábado (8), das 15h às 18h, no CMEI Enio Cabral, na Vila São Pedro.

A ação é promovida pela Prefeitura Municipal de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS), responsável por toda a estrutura, material, divulgação e logística do evento. A Casa do Trabalhador participa da iniciativa oferecendo atendimento e orientações à comunidade sobre os principais serviços voltados ao trabalhador.

Durante a programação, a equipe prestará informações sobre o Seguro-Desemprego (SD), emissão e utilização da Carteira de Trabalho Digital (CTPS Digital), realização de cadastros e esclarecimentos sobre o papel da Casa do Trabalhador na intermediação de mão de obra e no acesso às políticas públicas de emprego e renda.

O programa Meu Bairro Acontece reúne diversos serviços municipais em um único espaço, proporcionando mais comodidade aos moradores e fortalecendo o atendimento comunitário nos bairros de Aquidauana.

Cláudia Yuri, Comunicação Funtrab