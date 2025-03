Curso promove uso do ZEE de Roraima na gestão pública

A Seadi (Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento e Inovação), em parceria com a Escola de Governo, está promovendo o curso “Uso do Zoneamento Ecológico-Econômico de Roraima na Gestão Pública”. A capacitação, com carga horária de 15 horas, teve início na segunda-feira, 24, e será finalizada na quinta-feira, 27.

O objetivo do curso é apresentar as formas de utilização e a aplicabilidade do Zoneamento Ecológico-Econômico para fortalecer a elaboração de políticas públicas mais eficientes e sustentáveis.

Devido à relevância do tema, a formação conta com a participação de servidores de diversas secretarias e autarquias, como a Segad (Secretaria de Gestão Estratégica e Administração), a Seplan (Secretaria de Planejamento e Orçamento), o Iater (Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural), a Aderir (Agência de Defesa Agropecuária de Roraima), a Femarh (Fundação Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos), a Seed (Secretaria de Estado de Educação e Desporto), a Sepi (Secretaria dos Povos Indígenas) e o Instituto de Identificação da Polícia Civil.

Capacitação prática

Segundo Thiago Martins, técnico da Seadi, a capacitação tem como principal objetivo ampliar estratégias de uso do ZEE-RR. “Ao longo do curso, os participantes se familiarizam com as práticas do ZEE, interagindo com mapas temáticos, relatórios técnicos e a plataforma interativa. Dessa forma, o curso mostra, na prática, como esses instrumentos podem ser aplicados na formulação de projetos e na implementação de novas políticas públicas voltadas ao desenvolvimento do Estado”, explicou.

Durante as aulas, os servidores terão acesso a conteúdos como: fundamentação legal do ZEE, características do ZEE de Roraima, produtos gerados pelo ZEE, aplicações práticas na administração pública; análise de mapas, e utilização da plataforma interativa e dos livros do ZEE, visando aprimorar a compreensão e a aplicação dos dados em seus respectivos setores.

