Governo de Roraima convoca professores auxiliares para atender escolas estaduais

O Governo de Roraima, por meio da Seed (Secretaria de Educação e Desporto), publicou a 7ª convocação do Processo Seletivo Simplificado para contratação de profissionais para atender à Educação Básica. Estão sendo chamados, neste momento, 300 professores auxiliares para atender estudantes das escolas da capital.

“O Governo de Roraima segue com as convocações dos profissionais para atender à educação estadual. Já convocamos professores para a capital, interior e agora estamos convocando 300 professores auxiliares para a capital. Nos próximos dias, publicaremos também a convocação dos cuidadores”, adiantou Ranielly Souza Silva, diretora do Departamento de Recursos Humanos da Seed.

Os professores auxiliares são profissionais que auxiliam os estudantes com necessidades especiais e que precisam do atendimento educacional especializado em sala de aula para desenvolverem sua vida acadêmica.

A convocação foi publicada no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira, 6, e também pode ser conferida no link. A partir do dia 17 de março, serão realizadas as convocações de professores auxiliares para atender aos estudantes das escolas localizadas no interior do Estado.

Contratação e lotação

Os convocados devem comparecer ao DRH da Seed nos dias 11 e 12 de março, a partir das 8h da manhã, munidos dos documentos exigidos em edital para assinatura do contrato e lotação.

A fim de organizar a lotação dos 300 profissionais, foi elaborado um cronograma de atendimento conforme a classificação dos candidatos. O cronograma foi publicado no edital e ficou estabelecido da seguinte forma:

Convocados Data de Comparecimento Hora Classificados da 1ª a 136ª posição e classificados PCDs da 1ª a 14ª posição 11 de março 8h Classificados da 137ª a 273ª posição e classificados PCDs da 15ª a 27ª posição 12 de março 8h

