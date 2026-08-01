Entrega do Programa Cesta da Família começa em Boa Vista na próxima terça-feira, 28

A ação segue até o dia 30 de abril e será realizada no Ceac (Centro de Atendimento ao Cidadão Valdenhilton Gomes), no bairro Caimbé.
A distribuição ocorrerá por ordem alfabética, conforme a inicial do nome do beneficiário, com o objetivo de garantir mais agilidade e organização no atendimento. Para retirar a cesta, é obrigatória a apresentação de documento oficial com foto.
Segundo o coordenador do programa, Charles Bruno, a etapa na capital amplia o alcance da ação no estado.
“O programa Cesta da Família segue com as entregas e agora chega à capital, onde mais de 14 mil famílias são atendidas. O atendimento inicia no dia 28, a partir das 7h30, e segue até o dia 30, às 17h30. O programa cumpre um papel essencial ao garantir a segurança alimentar e nutricional das famílias roraimenses”, afirmou.
Cronograma de entregas em Boa Vista
28 de abril (terça-feira)
Manhã: letras A e B
Tarde: letras C, D e E
29 de abril (quarta-feira)
Manhã: letras F, G, H, I e J
Tarde: letras K e L
30 de abril (quinta-feira)
Manhã: letras M e N
Tarde: letras O até Z
A lista completa dos beneficiários está disponível no site oficial e nas redes sociais da Secretaria.
Sobre o programa
Criado em 2020, o Programa Cesta da Família atende mensalmente famílias da capital e do interior, incluindo comunidades indígenas e migrantes. O benefício é concedido por meio da entrega de cestas básicas ou do Cartão Alimentação, com crédito mensal de R$ 200.
Os beneficiários passam por processo de atualização cadastral, etapa necessária para adequação às prioridades previstas na legislação vigente, garantindo maior direcionamento às famílias em situação de vulnerabilidade. O principal critério é renda familiar per capita de até meio salário mínimo.
Também são considerados prioritários: população em situação de rua; pessoas com deficiência; pessoas idosas; famílias monoparentais chefiadas por mulheres; mulheres vítimas de violência doméstica e familiar; indígenas; e ribeirinhos.