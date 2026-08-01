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Entrega do Programa Cesta da Família começa em Boa Vista na próxima terça-feira, 28

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O Governo de Roraima, por meio da Setrabes (Secretaria do Trabalho e Bem-Estar Social), inicia na próxima terça-feira, 28, a entrega das cestas básicas do Programa Cesta da Família para os beneficiários de Boa Vista.

A ação segue até o dia 30 de abril e será realizada no Ceac (Centro de Atendimento ao Cidadão Valdenhilton Gomes), no bairro Caimbé.

A distribuição ocorrerá por ordem alfabética, conforme a inicial do nome do beneficiário, com o objetivo de garantir mais agilidade e organização no atendimento. Para retirar a cesta, é obrigatória a apresentação de documento oficial com foto.

Segundo o coordenador do programa, Charles Bruno, a etapa na capital amplia o alcance da ação no estado.

“O programa Cesta da Família segue com as entregas e agora chega à capital, onde mais de 14 mil famílias são atendidas. O atendimento inicia no dia 28, a partir das 7h30, e segue até o dia 30, às 17h30. O programa cumpre um papel essencial ao garantir a segurança alimentar e nutricional das famílias roraimenses”, afirmou.

Cronograma de entregas em Boa Vista

28 de abril (terça-feira)

Manhã: letras A e B

Tarde: letras C, D e E

29 de abril (quarta-feira)

Manhã: letras F, G, H, I e J

Tarde: letras K e L

30 de abril (quinta-feira)

Manhã: letras M e N

Tarde: letras O até Z

A lista completa dos beneficiários está disponível no site oficial e nas redes sociais da Secretaria.

Sobre o programa

Criado em 2020, o Programa Cesta da Família atende mensalmente famílias da capital e do interior, incluindo comunidades indígenas e migrantes. O benefício é concedido por meio da entrega de cestas básicas ou do Cartão Alimentação, com crédito mensal de R$ 200.

Os beneficiários passam por processo de atualização cadastral, etapa necessária para adequação às prioridades previstas na legislação vigente, garantindo maior direcionamento às famílias em situação de vulnerabilidade. O principal critério é renda familiar per capita de até meio salário mínimo.

Também são considerados prioritários: população em situação de rua; pessoas com deficiência; pessoas idosas; famílias monoparentais chefiadas por mulheres; mulheres vítimas de violência doméstica e familiar; indígenas; e ribeirinhos.

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