Suspeito de tentativa de homicídio e tráfico é preso em operação com apoio da Inteligência da Sesp

A Sesp (Secretaria da Segurança Pública de Roraima), por meio do Deint (Departamento de Inteligência), colaborou com a operação de forças de segurança estaduais que resultou na prisão, nesta terça-feira, 15, de um homem suspeito de envolvimento em tentativa de homicídio, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, no bairro Nova Cidade, em Boa Vista.

A ocorrência que posteriormente resultou na prisão foi registrada por volta das 16h31 de terça, 15, nas imediações do Colégio Estadual Militarizado Dr. Luiz Rittler Brito de Lucena. De acordo com a Polícia Militar de Roraima, dois homens que trafegavam em uma motocicleta foram surpreendidos por disparos de arma de fogo efetuados por outros dois suspeitos. Um dos alvos, D.M.R., homem venezuelano de 32 anos, foi atingido no tórax e socorrido ao Hospital Geral de Roraima Rubens de Souza Bento. O outro, E.J.M.M., homem venezuelano de 26 anos, conseguiu fugir e foi localizado escondido em uma residência próxima.

Com as investigações e diligências conjuntas entre a DGH (Delegacia Geral de Homicídios) da Polícia Civil, a Força Tática da PMRR e o Deint da Sesp, as equipes receberam informações sobre o possível paradeiro dos autores dos disparos. Durante varredura em uma residência no Centro de Boa Vista, local conhecido por denúncias de tráfico, foi avistado um homem armado, que fugiu ao perceber a presença policial.

Na sequência, o suspeito J.G.S.A., homem venezuelano de 28 anos, foi localizado escondido em um quintal desabitado, em posse de uma pistola calibre 9 mm, dois carregadores e 45 munições. No trajeto da fuga, a Polícia Militar encontrou dois invólucros com pasta base de cocaína, celulares e balança de precisão. O homem confessou ser o proprietário da droga e informou que realizava a venda do entorpecente.

Contra J.G.S.A. havia três mandados de prisão em aberto. Ele também foi reconhecido por uma das vítimas como autor dos disparos e apontado como um dos responsáveis pela tentativa de homicídio.

A abordagem contou com a presença de equipe da Perícia da Polícia Civil de Roraima. O suspeito foi conduzido à DGH (Delegacia Geral de Homicídios), onde ocorreu o flagrante lavrado por tentativa de homicídio, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

A secretária da Sesp, Carla Rodrigues, destacou a atuação coordenada das forças de segurança e o papel do setor de inteligência na resolução do caso. “Esse trabalho reforça a importância da integração entre os órgãos e do investimento em inteligência policial. A população pode colaborar com as forças de segurança por meio do 190 ou dos canais oficiais. O sigilo das informações é garantido”, afirmou.

