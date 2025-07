Curso Gratuito – Aprenda a criar, montar e vender bijuterias (Presencial) – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

Curso Gratuito – Aprenda a criar, montar e vender bijuterias (Presencial)

A Prefeitura de Guaratinguetá, em parceria com o Sebrae, reforça seu compromisso de oferecer qualificação profissional gratuita para você.

Objetivo:

Mostrar as diversas possibilidades do uso das bijuterias como acessórios em vários segmentos da moda, como lingerie, moda praia, calçados, bolsas, noivas, entre outros. O participante aprende a criar e montar acessórios usando técnicas variadas, aplicando conhecimentos históricos e criativos para desenvolver um design próprio, que atenda às necessidades do mercado em seus diferentes segmentos.

Requisitos para participar:

Ter 18 anos ou mais

Ensino fundamental completo

Morar em Guaratinguetá ou região

Interesse em se tornar empreendedor(a) ou microempreendedor(a) individual (MEI)

Informações do curso:

✍🏻 Carga horária: 48 horas

🗓️ Datas: 11 a 26 de agosto (segunda a sexta)

⏰ Horário: 18h30 às 22h30

📍 Local: Fundo Social de Solidariedade – Rua Sargento Baracho, 79 – Vila Paraíba

Vagas limitadas!

Faça sua inscrição gratuita no Fundo Social de Solidariedade.