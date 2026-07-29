Agência Minas Gerais | Governo de Minas transfere capital do Estado para Ouro Preto por três dias e reforça presença na região Central de Minas

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O governador de Minas Gerais, Mateus Simões, conduziu, neste domingo (19/4), a solenidade de transferência da capital do Estado para Ouro Preto, em cerimônia realizada no anexo do Museu da Inconfidência, em Ouro Preto. A cidade da região Central é a nova sede do Poder Executivo mineiro até a próxima terça-feira (21/4), Dia de Tiradentes.

A iniciativa integra o programa Governo Presente, liderado pelo governador Mateus Simões, e que tem aproximado a estrutura do Estado dos mineiros que vivem no interior, a partir do diálogo direto com a população, e da concretização de entregas e anúncios prioritários para diferentes realidades dos municípios mineiros.

Reconhecida como Patrimônio Cultural da Humanidade, Ouro Preto tradicionalmente se torna capital do estado no dia 21 de abril, em referência à Inconfidência Mineira e à memória de Tiradentes. Neste ano, de forma inédita, a transferência foi ampliada para o período entre os dias 19/4 e 21/4, em função das ações do Governo Presente, reforçando o papel histórico, cultural e econômico da cidade para Minas Gerais.

“Eu quero comemorar com vocês essa passagem da capital para Ouro Preto, pensando que essa cidade tem muito a ensinar a Minas, não só pela referência histórica. Mas também pela capacidade de se reinventar ao longo do tempo. Uma cidade ligada à mineração do ouro, não perdeu sua característica de território minerário. É o nosso principal destino histórico e cultural. E é um município que avançou também muito na referência culinária. Ouro Preto também é uma cidade universitária interativa, além de ter relevância nos serviços, ou seja, Ouro Preto é uma cidade completa”, disse o governador Mateus Simões.

Após a solenidade, o governador ainda esteve na Praça Tiradentes, visitando comércios e acompanhando a montagem dos preparativos para a cerimônia da Medalha da Inconfidência, a ser realizada na próxima terça-feira (21/4).

Nos próximos dias, o governador irá percorrer a região Central, realizando anúncios e entregas nas áreas de infraestrutura, mobilidade e educação. Além disso, entre os dias 19/4 e 21/4, Ouro Preto recebe a Praça de Serviços, realizada no Campo de Futebol da Água Limpa, entre 14h e 16h, com uma série de serviços à população, incluindo vacimóvel, castramóvel, emissão da nova carteira de identidade, entre outras iniciativas.

Capitais de Minas Gerais no interior

No âmbito do Governo Presente, se tornaram capitais provisórias de Minas Gerais as cidades de Uberlândia, Ipatinga, Ubá, Pouso Alegre, Poços de Caldas e Diamantina. Agora, Ouro Preto se soma a esse conjunto, sendo a primeira cidade da região Central a receber a iniciativa. A iniciativa será levada a 19 cidades, entre março e junho.

A presença do Governo de Minas na cidade ao longo dos próximos dias inclui encontros com prefeitos, lideranças e representantes da sociedade civil, além de agendas voltadas ao desenvolvimento regional, infraestrutura, educação e serviços públicos.

Com a iniciativa, o Governo de Minas reforça a proposta de interiorização da gestão, promovendo maior integração entre o Estado e os municípios e garantindo que políticas públicas e investimentos cheguem de forma mais eficiente à população.