ENTRETENIMENTO

vale a pena entrar agora?

Posted on Author boavistaagora.com.br Comentários desativados em vale a pena entrar agora?

Por MRNews

GOL Smiles lança promoção com até 100 mil milhas: vale a pena entrar agora?

Se você está buscando acelerar o acúmulo de milhas e viajar com mais conforto, essa pode ser uma das melhores oportunidades do momento. O programa Smiles lançou uma campanha que oferece até 100.000 milhas bônus para novos clientes dos cartões GOL Smiles Visa Infinite e GOL Smiles Visa Platinum.

A promoção é válida até 22 de abril e exige estratégia: o bônus máximo só é atingido por quem cumpre metas de gastos mensais ao longo de 12 meses.

Como funcionam as 100 mil milhas bônus

A campanha é dividida em duas partes principais:

PEÇA GRÁTIS: Wise e Visa lançam cartão exclusivo inspirado na Copa do Mundo 2026

Confins além das salas VIP; como usar DragonPass e Visa Airport Companion para comer “de graça”

  • Até 20.000 milhas pela aquisição do cartão
  • Até 80.000 milhas ao bater metas mensais durante 1 ano

Ou seja, não é um bônus imediato — é um plano de acúmulo progressivo que recompensa consistência.

Bônus inicial (aquisição)

O bônus inicial varia conforme o cartão e o perfil do cliente:

  • Visa Infinite
    • Até 20.000 milhas (Clube Smiles/Diamante)
    • Até 15.000 milhas (demais clientes)
  • Visa Platinum
    • Até 15.000 milhas (Clube Smiles/Diamante)
    • Até 10.000 milhas (demais clientes)

Esse valor é creditado após o pagamento da anuidade e pode ser dividido em parcelas, dependendo do banco emissor (como Banco do Brasil, Bradesco ou Santander).

O segredo está na meta mensal

Aqui está o ponto mais importante da campanha — e onde muitos erram.

Membership Rewards da American Express: como funciona o programa sem validade e como maximizar seus pontos

Banqueiro negocia devolver bilhões para reduzir pena: caso pode marcar história do sistema financeiro

Para garantir o bônus maior, você precisa manter gastos mensais consistentes durante 12 meses:

  • Platinum
    • Gasto mínimo: R$ 6.000/mês
    • Até 40.000 milhas (Clube/Diamante)
    • Até 30.000 milhas (demais)
  • Infinite
    • Gasto mínimo: R$ 10.000/mês
    • Até 80.000 milhas (Clube/Diamante)
    • Até 60.000 milhas (demais)

As milhas são creditadas mensalmente — desde que a fatura seja paga integralmente. Parcelamentos ou pagamentos parciais podem fazer você perder o benefício daquele mês.

Benefícios que fazem diferença na viagem

Além das milhas, os cartões oferecem vantagens que fazem sentido para quem vive o universo Viagem Black:

  • Acesso às salas VIP da GOL Linhas Aéreas
  • Bagagem despachada gratuita
  • Check-in e embarque prioritários
  • Acesso a programas como Dragon Pass/Visa Airport Companion (dependendo do emissor)
  • Milhas que não expiram (em algumas categorias)

O Visa Infinite, por exemplo, pode chegar a 5,5 milhas por dólar gasto, um dos melhores retornos do mercado atualmente.

Anuidade: atenção ao custo

Nem tudo são milhas.

  • O Infinite pode custar entre R$ 1.188 e R$ 1.496 por ano
  • O Platinum varia entre R$ 576 e R$ 726

No caso do Banco do Brasil, existe possibilidade de isenção com metas maiores de gastos. Já em outros bancos, esse custo precisa entrar na conta para avaliar se a promoção realmente compensa.

Vale a pena participar?

Depende do seu perfil.

Se você já tem um gasto mensal alto e consegue concentrar despesas no cartão, a promoção pode ser extremamente vantajosa — especialmente no Infinite, que pode gerar um volume relevante de milhas em pouco tempo.

Por outro lado, se você não tem previsibilidade de gastos ou costuma parcelar faturas, o risco de não atingir as metas é grande — e isso reduz bastante o valor real da oferta.

No fim, essa não é uma promoção para iniciantes: é uma estratégia para quem já domina o uso inteligente de cartões e quer potencializar o acúmulo de milhas para viajar mais e melhor.

Tags: #Smiles #Gol #CartõesDeCrédito #Milhas #ViagemBlack #SalaVIP #PromoçãoDeMilhas

boavistaagora.com.br
http://boavistaagora.com.br

Related Articles
ENTRETENIMENTO

convocados não comparecem e depoimentos são adiados

Posted on Author boavistaagora.com.br

Por MRNews Os três depoimentos previstos para a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS foram cancelados. Os depoentes: Leila Mejdalani Pereira, presidente do Banco Crefisa; Artur Ildefonso Azevedo, CEO do Banco C6 Consignado, e o presidente da Dataprev, Rodrigo Ortiz D’Ávila Assumpção informaram, por motivos diversos, que não compareceriam. Com isso, o presidente do […]
ENTRETENIMENTO

Governo entrega quase 3 mil casas em Imperatriz, no Maranhão

Posted on Author boavistaagora.com.br

Por MRNews O governo federal entregou nesta segunda-feira (6) 2.837 unidades habitacionais do programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV) no Residencial Canto da Serra, em Imperatriz (MA). Com investimento de R$ 358,6 milhões do governo federal, o empreendimento vai beneficiar mais de 11 mil pessoas.  Ao entregar as casas, o presidente Luiz Inácio Lula da […]
ENTRETENIMENTO

Mania de Você – Viola da Volta por cima em nova fase e destrói Mavi e Luma numa tacada só

Posted on Author boavistaagora.com.br

Por MRNews Mania de Você: Reviravolta de Viola Aumenta as Tensões e Promete Virada no Enredo Na trama envolvente da novela das nove da Globo, *Mania de Você*, o drama de Viola (interpretada por Gabz) chega ao ápice após um cruel plano de Mavi (Chay Suede). A protagonista será alvo de uma fake news criada […]