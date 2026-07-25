Por MRNews



GOL Smiles lança promoção com até 100 mil milhas: vale a pena entrar agora?

Se você está buscando acelerar o acúmulo de milhas e viajar com mais conforto, essa pode ser uma das melhores oportunidades do momento. O programa Smiles lançou uma campanha que oferece até 100.000 milhas bônus para novos clientes dos cartões GOL Smiles Visa Infinite e GOL Smiles Visa Platinum.

A promoção é válida até 22 de abril e exige estratégia: o bônus máximo só é atingido por quem cumpre metas de gastos mensais ao longo de 12 meses.

Como funcionam as 100 mil milhas bônus

A campanha é dividida em duas partes principais:

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Até 20.000 milhas pela aquisição do cartão

Até 80.000 milhas ao bater metas mensais durante 1 ano

Ou seja, não é um bônus imediato — é um plano de acúmulo progressivo que recompensa consistência.

Bônus inicial (aquisição)

O bônus inicial varia conforme o cartão e o perfil do cliente:

Visa Infinite Até 20.000 milhas (Clube Smiles/Diamante) Até 15.000 milhas (demais clientes)

Visa Platinum Até 15.000 milhas (Clube Smiles/Diamante) Até 10.000 milhas (demais clientes)



Esse valor é creditado após o pagamento da anuidade e pode ser dividido em parcelas, dependendo do banco emissor (como Banco do Brasil, Bradesco ou Santander).

O segredo está na meta mensal

Aqui está o ponto mais importante da campanha — e onde muitos erram.

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Para garantir o bônus maior, você precisa manter gastos mensais consistentes durante 12 meses:

Platinum Gasto mínimo: R$ 6.000/mês Até 40.000 milhas (Clube/Diamante) Até 30.000 milhas (demais)

Infinite Gasto mínimo: R$ 10.000/mês Até 80.000 milhas (Clube/Diamante) Até 60.000 milhas (demais)



As milhas são creditadas mensalmente — desde que a fatura seja paga integralmente. Parcelamentos ou pagamentos parciais podem fazer você perder o benefício daquele mês.

Benefícios que fazem diferença na viagem

Além das milhas, os cartões oferecem vantagens que fazem sentido para quem vive o universo Viagem Black:

Acesso às salas VIP da GOL Linhas Aéreas

Bagagem despachada gratuita

Check-in e embarque prioritários

Acesso a programas como Dragon Pass/Visa Airport Companion (dependendo do emissor)

Milhas que não expiram (em algumas categorias)

O Visa Infinite, por exemplo, pode chegar a 5,5 milhas por dólar gasto, um dos melhores retornos do mercado atualmente.

Anuidade: atenção ao custo

Nem tudo são milhas.

O Infinite pode custar entre R$ 1.188 e R$ 1.496 por ano

pode custar entre R$ 1.188 e R$ 1.496 por ano O Platinum varia entre R$ 576 e R$ 726

No caso do Banco do Brasil, existe possibilidade de isenção com metas maiores de gastos. Já em outros bancos, esse custo precisa entrar na conta para avaliar se a promoção realmente compensa.

Vale a pena participar?

Depende do seu perfil.

Se você já tem um gasto mensal alto e consegue concentrar despesas no cartão, a promoção pode ser extremamente vantajosa — especialmente no Infinite, que pode gerar um volume relevante de milhas em pouco tempo.

Por outro lado, se você não tem previsibilidade de gastos ou costuma parcelar faturas, o risco de não atingir as metas é grande — e isso reduz bastante o valor real da oferta.

No fim, essa não é uma promoção para iniciantes: é uma estratégia para quem já domina o uso inteligente de cartões e quer potencializar o acúmulo de milhas para viajar mais e melhor.

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