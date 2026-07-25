Sine-JP oferta 644 vagas de emprego em vários setores a partir da próxima quarta-feira

O Sistema Nacional de Emprego de João Pessoa (Sine-JP) oferta, a partir da próxima quarta-feira (22), 644 vagas de emprego nos mais variados setores. Os interessados devem comparecer pessoalmente à sede do Sine-JP, localizada na Avenida João Suassuna, nº 49, no primeiro casarão da Villa Sanhauá, na Praça Antenor Navarro, Varadouro.

Para realizar a inscrição, é necessário apresentar RG, CPF, carteira de trabalho, comprovante de residência e currículo atualizado. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h. Mas, é importante lembrar que essa será uma semana com feriadão, ou seja, na segunda-feira (20) e terça-feira (21) estará fechado.

A função com mais vagas disponíveis é auxiliar de linha de produção. São 92 oportunidades sendo oferecidas. Mas, é importante ficar atento às exigências. Uma das empresas exige experiência, já a outra não. O profissional dessa área atua na indústria organizando, abastecendo e mantendo a limpeza do local de trabalho e maquinários para garantir o funcionamento da produção.

Tem, ainda, 40 vagas para auxiliar de expedição e auxiliar de linha de produção. O profissional que ocupa essa função é responsável por organizar, conferir e despachar mercadorias em uma empresa. Para esse caso, não está sendo exigido experiência.

Outros setores – O Sine-JP também oferece vagas para operador de lojas (20), ajudante de carga e descarga de mercadorias (15), vendedor pracista (15), auxiliar de pedreiro (12), arquivista de documentos (10), entre outros

Serviço – Mais informações sobre todas as vagas e os requisitos podem ser consultadas no Painel da Empregabilidade, disponível no site da Prefeitura de João Pessoa: www.joaopessoa.pb.gov.br/servico/painel-da-empregabilidade , ou pelo telefone (83) 98654-8978.