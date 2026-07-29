Por que Oscar Schmidt desistiu da Dança dos Famosos? A história que veio à tona após sua morte

A morte de Oscar Schmidt, aos 68 anos, reacendeu diversas histórias marcantes de sua trajetória — não apenas dentro das quadras, mas também na televisão. Entre elas, uma decisão curiosa e pouco compreendida na época: sua saída precoce da Dança dos Famosos, exibida no Domingão do Faustão.

Na época, a justificativa oficial para a desistência foi uma lesão. No entanto, anos depois, o próprio ídolo revelou que o motivo era bem diferente — e profundamente ligado aos seus valores pessoais.

O verdadeiro motivo da saída

Oscar participou da primeira edição do quadro, em 2005, mas abandonou a competição logo no início. Segundo ele, a dinâmica dos ensaios o deixou desconfortável.

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Em entrevistas posteriores, o ex-jogador explicou que não se sentiu à vontade com a proximidade física exigida nas coreografias. Para ele, aquele tipo de interação ultrapassava um limite pessoal importante — especialmente por respeito à sua esposa, Maria Cristina.

A decisão foi imediata: após a primeira aula, optou por deixar o programa.

Respeito acima de tudo

O episódio revela um traço marcante da personalidade de Oscar: a fidelidade aos seus princípios. Mesmo diante de um programa de grande visibilidade nacional, ele preferiu abrir mão da exposição a comprometer aquilo que considerava essencial em sua vida pessoal.

A relação com a esposa sempre foi um dos pilares de sua trajetória. Ao longo dos anos, o ex-atleta fez diversas declarações públicas reforçando o amor e a parceria construída em décadas de convivência.

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Muito além do esporte

Embora seja lembrado principalmente como um dos maiores nomes da história do basquete mundial, Oscar também teve passagens pela televisão que ajudaram a mostrar um lado mais humano e autêntico.

Sua saída da Dança dos Famosos, por exemplo, deixou de ser apenas um episódio curioso para se tornar um reflexo claro de suas convicções. Em um ambiente onde a exposição muitas vezes fala mais alto, ele escolheu seguir um caminho diferente.

Um legado de coerência

A repercussão dessa história após sua morte reforça o que muitos já sabiam: Oscar Schmidt não era apenas um ídolo esportivo, mas alguém que manteve coerência entre discurso e prática ao longo da vida.

Mais do que recordes e números impressionantes, seu legado também é construído por decisões como essa — silenciosas, mas significativas.

E é justamente esse conjunto de atitudes que mantém viva a memória de um dos maiores nomes do esporte brasileiro, dentro e fora das quadras.

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