Governo de Roraima impulsiona pequenos negócios com entrega de R$ 350 mil em microcrédito

O Governo do Estado, por meio da Desenvolve-RR, entregou nesta terça-feira, 25, um total de R$ 350 mil em microcrédito para 42 empreendedores roraimenses. O recurso tem sido fundamental para fortalecer os pequenos negócios, garantindo capital de giro e a ampliação dos serviços prestados nos 15 municípios, além de fortalecer o protagonismo feminino na economia local, que conta com 70% dos recursos destinados a elas.

O governador Antonio Denarium explicou que o Governo tem compromisso e responsabilidade firme com o desenvolvimento dos empreendedores locais. Ele reafirmou que os pequenos negócios são a base da economia local, gerando empregos e fortalecendo as famílias roraimenses.

“Com esse investimento de R$ 350 mil em linhas de microcrédito estamos não apenas disponibilizando recursos financeiros, mas também capacitando nossos empreendedores para que cresçam de forma sustentável. Seguiremos trabalhando para garantir mais oportunidades, mais crescimento e mais transformação para o nosso Estado”, afirmou.

Desde o início da gestão, o Governo de Roraima já investiu mais de R$ 28 milhões no fortalecimento do empreendedorismo e da agricultura familiar. Até o momento, mais de 4 mil empreendedores foram beneficiados, sendo que 70% dos recursos foram destinados a mulheres empreendedoras, reforçando o compromisso com o desenvolvimento econômico e social do Estado.

O diretor presidente da Desenvolve-RR, Adailton Fernandes, ressaltou que o Governo de Roraima, por meio da Desenvolve Roraima, injeta para estimular o ambiente de negócios e os empreendedores do Estado.

“Mas não é apenas o recurso financeiro que faz a diferença. Também oferecemos capacitações em educação financeira em parceria com o Sebrae/RR para que cada empreendedor possa aplicar esse crédito de forma estratégica, garantindo o crescimento sustentável do seu negócio”, complementou.

Para o empreendedor Joel Arruda, que trabalha com aluguel de materiais para eventos, esse apoio tem feito a diferença em seu crescimento profissional. Ele começou como MEI (Microempreendedor Individual) e, com o apoio do Governo e da Desenvolve-RR, conseguiu expandir sua empresa.

“Hoje já sou ME [Microempresa] e continuo investindo certo, sempre crescendo. A taxa de juros é muito atrativa e esse incentivo ao pequeno empresário é essencial, pois somos nós que mais contratamos funcionários na cidade”, destacou.

Já a comerciante Rita de Cássia, que atua no ramo de confecções e variedades há quatro anos, também comemorou a oportunidade de expandir sua mercadoria para as vendas do Dia das Mães.

“Esse recurso veio na hora certa! Com a chegada do Dia das Mães, poderei investir em novas mercadorias como roupas, bolsas e carteiras, que terão grande saída nessa época. Para mim, significa muito, pois vai ajudar bastante na minha visão de crescimento e no retorno financeiro que espero ter”, afirmou.

