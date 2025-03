Prefeitura de Boa Vista disponibiliza consulta pública para minuta dos editais da Lei Aldir Blanc

Foto: Divulgação Semuc



A Prefeitura de Boa Vista, por meio da Fundação de Educação, Turismo, Esporte e Cultura (Fetec), realiza mais uma etapa de implementação da Lei Aldir Blanc. As minutas dos editais estão disponíveis para consulta pública.

O documento estará disponível para consulta pública até o dia 28 de março, no site https://boavista.rr.gov.br/cultura/a-lei-federal-140172020-aldir-blanc. Durante esse período, a sociedade poderá acessar o conteúdo e enviar sugestões para o e-mail: [email protected].

Além disso, a proposta apresenta três editais, que juntos somam mais de R$ 3.580.800,00, sendo eles:

1) Fomento de Projetos Culturais

2) Projetos Continuados de Pontos de Cultura

3) Projetos Continuados de Pontões de Cultura (Cultura Viva)

“Os editais tem elaboração de maneira técnica, participativa e democrática, levando em consideração as necessidades do setor cultural. O objetivo é que trabalhadores e trabalhadoras da cultura possam contribuir com propostas e ajustes para que o instrumento final atenda às demandas do segmento”, ressaltou o presidente da Fetec, Dyego Monnzaho.

Essa participação é essencial e garante que a aplicação dos recursos ocorra da melhor forma possível. O que fortalece as políticas públicas aplicadas ao setor cultural na cidade de Boa Vista. Em outro momento, os trabalhadores da cultura vão ter convocação para uma reunião pública presencial.

Assim, a Prefeitura reforça a importância da colaboração de todos nesse processo. Por fim, destaca que a experiência e conhecimento dos profissionais do setor cultural são fundamentais para a construção de um edital mais efetivo e alinhado às reais necessidades da classe artística.

Fonte: Da Redação