Detran-RR integra serviços digitais ao Portal Gov.br

O Detran-RR (Departamento Estadual de Trânsito de Roraima) passou a integrar os serviços de impressão do CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo) e de Emissão do ATPVe (Autorização para Transferência de Propriedade do Veículo) ao portal Gov.br. Essa novidade tem o objetivo de otimizar o atendimento prestado à população.

A plataforma de autenticação única do Governo Federal permite que os cidadãos tenham acesso a diversos serviços públicos digitais. Com essa unificação, os processos passam a ser mais eficientes e seguros, pois reduz a burocracia e a necessidade de criar diversos logins e senhas de acesso.

O diretor de Controle de Condutores e Veículos do Detran-RR, José Raimundo Rodrigues, explicou que com a adoção da conta Gov.br, os serviços passam a ter mais segurança e confiabilidade, reduzindo o número de fraudes e falsificações em nome do Departamento. “Além de reduzir o número de atendimentos presenciais e filas nos pontos físicos da instituição, de forma rápida, o cidadão tem em um único clique serviços essenciais de trânsito na palma de sua mão”, afirmou Rodrigues.

Os usuários poderão solicitar os procedimentos que desejam pelo site oficial do Detran-RR por meio da conta da plataforma Gov.br. Basta acessar o site, depois clica em “Emissão de CRLVe” e logo em “Entrar com Gov.br”.

