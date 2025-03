Setrabes promove ação de Carnaval no Vila Jardim

A Setrabes (Secretaria do Trabalho e Bem-Estar Social) realizou, nesta terça-feira, 11, o evento “Carnaval Kids” e um aulão especial de Ritbox com o tema de Carnaval. A programação, organizada pelo CAS (Centro de Atendimento Social), foi destinada a crianças, adolescentes e adultos do Vila Jardim.

Com o objetivo de promover a integração entre os alunos e a comunidade em geral, as atividades foram planejadas para proporcionar um ambiente festivo e saudável. O evento incentivou a participação ativa de todos, proporcionando momentos de alegria e união entre os participantes.

Durante o “Carnaval Kids”, os participantes puderam desfrutar de diversas atividades recreativas e culturais, enquanto o aulão de Ritbox ofereceu uma experiência dinâmica de dança e exercícios, promovendo saúde e bem-estar.

A secretária do Trabalho e Bem-Estar Social, Tânia Soares, afirmou que o evento visa promover o bem-estar social e a valorização da cultura local, sempre com foco na inclusão.

“A ação trouxe diversão para crianças, adolescentes e adultos, promovendo a integração da comunidade e celebrando o Carnaval. As atividades foram muito animadas, com música, dança e alegria”, afirmou.

A diretora do CAS, Cristiane Cardoso, comentou que o evento tem como objetivo proporcionar momentos especiais para a população. “Foi mais uma edição do ‘Carnaval Kids’, em que as crianças se divertiram fantasiadas e animadas. Também tivemos o Ritbox, com o ritmo de Carnaval, com as nossas usuárias que praticam a atividade aqui no CAS. Foi um momento maravilhoso, um evento cheio de alegrias e diversão para toda a comunidade do Vila Jardim”, disse.

Sobre o CAS

O CAS (Centro de Atendimento Social) do residencial Vila Jardim foi inaugurado em outubro de 2022 e tem como objetivo atender famílias em situação de vulnerabilidade social e risco pessoal, funcionando como um instrumento de integração das políticas públicas.

A unidade oferece suporte para ações institucionais e de cidadania, com uma unidade permanente da Polícia Militar de Roraima, que atua 24 horas, além de serviços como licenciamento e até a retirada da CNH (Carteira Nacional de Habilitação), além das ações e serviços da Setrabes, como políticas de emprego, geração de renda e esporte.

O CAS atende mais de 500 usuários e oferece diversas atividades esportivas e sociais para a população do Vila Jardim, com destaque para Ballet, Jiu-jítsu, Capoeira, Kung Fu, Ritbox, Voleibol, Muay Thai, oficinas de música, cursos profissionalizantes e outras atividades esportivas.

