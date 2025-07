Eita Junino é campeã do Concurso Estadual de Quadrilhas Juninas

As quadrilhas concorreram em nove quesitos que foram avaliados durante as suas apresentações nos cinco dias do concurso. Cada uma tinha um tempo mínimo de apresentação de 20 e de no máximo 35 minutos, para todos os grupos.

Os critérios de julgamento foram definidos pelos grupos, em concordância com a Secult (Secretaria de Cultura e Turismo), da seguinte forma: animação, animador, coreografia, casal de noivos, entrada, figurino, criatividade, desenvolvimento de tema e repertório.

No início da apuração, os presidentes das associações que representam os grupos concorrentes, a Federação Roraimense de Quadrilhas Juninas e a Associação Cangaceiros do Thianguá fizeram a escolha dos itens que seriam usados para o critério de desempate do concurso.

No Grupo Especial aconteceu o que já era esperado: a Eita Junino empatou com a Garranxê, tendo as duas tirado nota 10 em todos os quesitos, empatando também nos critérios de desempate.

A disputa só foi decidida com a verificação das notas descartadas que consolidaram a hegemonia da Eita Junino nos arraiais de Roraima, carimbando o primeiro lugar do São João no Parque Anauá. Em segundo lugar ficou a quadrilha Garranxê, e em terceiro Amor Caipira. Com o resultado, descem para o Grupo de Acesso as juninas Escola Forrozão e Xamego na Roça.

Larissa Thuany, diretora da Eita Junino, falou da emoção da vitória da agremiação que acumula a tríplice coroa, por conquistar o título municipal do Boa Vista Junina, o Concurso Nacional de Quadrilhas, realizado em Canaã dos Carajás (PA) no início de julho, e agora o Estadual de Quadrilhas Juninas. “É todo o trabalho de vários anos de um grupo que é premiado agora”, frisou.

Resultados dos grupos Emergente e de Acesso

No Grupo Emergente não foram apontadas penalidades dentre as previstas no regulamento. No grupo de Acesso, as quadrilhas Sinhá Benta, Macedão e Luar do Sertão foram punidas com 0,2 pontos negativos por apresentarem um número de casais abaixo do exigido no regulamento, e no Especial, a Coração de Estudante também foi penalizada pelo mesmo critério.

A disputa no Grupo Emergente foi acirrada entre as quadrilhas, com a Coração Alegre se sagrando campeã e ganhando direito de subir ao Grupo de Acesso juntamente com a Coração do Sertão, que ficou em segundo lugar; a junina Beija Flor ficou em terceiro lugar. A quadrilha São Vicente ficou na quarta colocação.

No grupo de Acesso, a tradicional Coração Caipira mostrou para que veio e se sagrou campeã com 89,7 e, ano que vem, retorna ao Especial; em segundo lugar ficou a Namoro Caipira com 89,2 pontos, que também sobe para o Grupo de Acesso, e em terceiro lugar a Evolução Junina. Descem para o Grupo Emergente no Concurso de Quadrilhas de 2026 Arrasta Pé e Guerreiros de Jorge.

O presidente e animador da Coração Caipira, Sheull Chaves, se disse satisfeito com o resultado do concurso, fruto da união de todos os brincantes, diretoria e coordenadores. “Nós mostramos que nosso lugar é no Especial, pois sabemos da qualidade do trabalho que desenvolvemos”, afirmou.

A Coração Caipira trouxe à tona a fé dos ribeirinhos da Amazônia com o tema “Caboclo Romeiro de São Pedro (Pescador)”. Sua apresentação mostrou o dia a dia dos pescadores e ribeirinhos da Amazônia, com as tarefas domésticas, a caça e a pesca, o preparo da farinha e a coleta do açaí, alimento que não pode faltar na mesa do caboclo.

O grupo emocionou o público ao lançar um clamor contra a devastação da Amazônia, que afeta a sobrevivência dos povos da floresta ao som de Lamento de Raça, do Boi Bumbá Garantido.

A partir das 19h30, será realizada, na Arena Junina do São João no Parque Anauá, a premiação e apresentação das campeãs do Concurso de Quadrilhas, com a presença do governador Antônio Denarium.

O EVENTO

Realizado desde 1991, o São João no Parque Anauá está consolidado como o maior São João do Norte do Brasil. Para o ano de 2025, o Governo de Roraima realizou o evento pela primeira vez com recursos repassados pelo Ministério do Turismo, alocados em emenda do deputado federal Zé Haroldo Cathedral.

A edição deste ano se consolida como a maior da história, com mais de 60 atrações locais dos mais variados estilos, além de nove atrações nacionais convidadas. Nos seis dias de arraial, se apresentaram Israel & Rodolffo (dia 22), George Henrique & Rodrigo, Manim Vaqueiro e Zé Vaqueiro (dia 23), Thullio Milionário (dia 24), Companhia do Calypso (dia 26), Jonas Esticado, Guilherme & Benuto e Jeferson Moraes (dia 27).

O Concurso Estadual de Quadrilhas Juninas contou com a apresentação de 28 agremiações nos grupos Especial, Acesso e Emergente, que receberam um total de R$ 1,5 milhão do Governo de Roraima para encantar o público com suas apresentações. Em 2025, serão pagos R$ 159 mil em prêmios aos vencedores dos Concursos de Quadrilhas e Majestades Juninas, um crescimento de 59% em relação a 2024.

A festa segue até este domingo, 27, com previsão de público superior a 75 mil pessoas por noite. A programação está sendo transmitida também pelas páginas do Governo de Roraima no YouTube e no Facebook.

