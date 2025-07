ciclista de Campo Grande vence prova nacional com apoio do Auxílio Atleta – CGNotícias

Por MRNews



O que começou como uma tentativa de superar a obesidade e adotar uma vida mais saudável, transformou-se em um estilo de vida e, agora, em vitória nacional. Fernanda Aleixo da Silva, moradora de Campo Grande, é o novo nome em destaque no cenário do ciclismo amador brasileiro. Com determinação, disciplina e apoio do poder público, ela conquistou o lugar mais alto do pódio na L’Étape Rio by Tour de France, uma das provas mais tradicionais do ciclismo de estrada no país.

“Pratico ciclismo há aproximadamente três anos. Comecei influenciada pelo meu pai, que já era ciclista. Na época, eu enfrentava a obesidade e vi no esporte uma oportunidade de mudar meus hábitos e recuperar minha saúde”, relembra Fernanda. A primeira prova não foi promissora nos números: Fernanda terminou em último lugar após completar 16 km na categoria Turismo. Mas ali nascia uma paixão. “A energia do evento e a união entre os participantes me marcaram. Percebi que aquele era o meu lugar”, conta.

De lá para cá, tudo mudou. Vieram treinos diários, reeducação alimentar e quase 30 quilos a menos. Com o condicionamento em evolução, Fernanda passou a acompanhar o pai nas disputas de Mountain Bike (MTB) e, no início de 2024, recebeu o convite para integrar a equipe feminina Vênus Ciclismo, marcando sua entrada no mundo do alto rendimento.

“Comecei a treinar com planilhas específicas, acompanhamento técnico e metas bem definidas. A rotina ficou mais intensa, mas também mais gratificante. O ciclismo virou parte essencial da minha vida, Hoje treino no Parque dos Poderes de cinco a seis vezes por semana. Durante os dias úteis, meus treinos têm duração de 1h30 a 2h, com média de 50 a 60 km. Nos finais de semana, treinamos em grupos nas estradas, com treinos mais longos, de 3 a 4 horas, percorrendo entre 100 e 150 km.”, compartilha.

A recompensa veio em grande estilo: no mês passado, ela venceu a L’Étape Rio by Tour de France, realizada na Marina da Glória, no Rio de Janeiro. A prova é uma versão brasileira da icônica competição francesa, com percursos desafiadores e participação de atletas de todo o país.

“Foi uma felicidade indescritível. Estar entre os melhores, competir em uma prova de nível nacional e ainda vencer, sendo atleta amadora, foi uma das maiores conquistas da minha trajetória O L’Étape Rio de Janeiro foi uma prova dura, que exigiu muita concentração e agilidade para me manter bem posicionada dentro do pelotão e garantir uma boa colocação. Mas, acima de tudo, conquistar esse pódio tem um significado especial, representar a minha cidade e mostrar que aqui também formamos atletas dedicados e apaixonados pelo esporte é um motivo de muito orgulho”, celebra.

Esse passo importante na trajetória da atleta contou com o apoio do Auxílio Atleta — benefício da Prefeitura de Campo Grande, viabilizado pela Fundação Municipal de Esportes (Funesp). O programa tem sido fundamental para apoiar competidores que levam o nome da cidade em eventos oficiais, nacionais e internacionais, contribuindo com despesas como transporte, hospedagem, alimentação e inscrições. O programa dá suporte a atletas que representam a cidade em competições oficiais, nacionais e internacionais, ajudando com custos como transporte, hospedagem, alimentação e inscrições.

O valor do auxílio pode chegar a R$ 5 mil por atleta, de acordo com avaliação do Conselho Municipal de Esporte e Lazer. A solicitação deve ser feita com no mínimo 60 dias de antecedência da competição.

“Esse apoio fez toda a diferença. Quando temos incentivo financeiro e o reconhecimento do poder público, conseguimos sonhar mais alto. Foi isso que me levou ao Rio de Janeiro e à vitória. Recomendo que atletas amadores busquem conhecer os programas disponíveis — eles podem transformar um desejo em realidade esportiva”, afirma Fernanda.

Agora, os treinos continuam e o foco é claro: alcançar o pelotão internacional. “Quero representar Campo Grande e o Brasil em competições fora do país. Sigo pedalando com o mesmo espírito daquela primeira prova — mas agora com mais força, preparo e metas ainda maiores”.

A Prefeitura de Campo Grande entregou, no último mês, o auxílio-atleta a 19 esportistas de seis modalidades diferentes que irão representar a capital em competições nacionais. A assinatura dos termos foi realizada no gabinete da prefeita Adriane Lopes, contemplando atletas de natação, kickboxing, atletismo, hipismo, jiu-jítsu e judô.

““Investir no esporte é essencial para o desenvolvimento humano, para a saúde pública e para a inclusão social”, destacou a prefeita Adriane Lopes. Segundo a chefe do Executivo Municipal, o incentivo também promove hábitos de vida mais saudáveis e tem impacto positivo na saúde mental da população.

O diretor-presidente da Fundação Municipal de Esportes (Funesp), Sandro Benites, reforçou a importância do apoio da gestão municipal. “O auxílio-atleta é mais que um incentivo financeiro. É o reconhecimento ao esforço e talento dos nossos esportistas”, afirmou.

Previsto na Lei nº 6.754/2021, o benefício oferece suporte financeiro para cobrir despesas com transporte, estadia, alimentação e taxas de inscrição. O programa é destinado a atletas e equipes que representam o município em competições oficiais no Brasil e no exterior.

Em fevereiro deste ano, outros 22 atletas já haviam sido contemplados. Com 125 esportistas beneficiados em 2024, a meta da Funesp é ampliar esse número em 2025.