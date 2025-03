Hospital Municipal Santa Isabel realiza ações de prevenção e alerta ao câncer colorretal

Engajado nas ações da campanha ‘Março Azul’, o Hospital Municipal Santa Isabel (HMSI) está promovendo e participando neste mês de uma série de ações que reforçam a prevenção e conscientização do câncer colorretal, popularmente conhecido como câncer de intestino. A programação, realizada pelo Serviço de Coloproctologia, por meio de seu Programa de Residência Médica em Coloproctologia, inclui mutirão de colonoscopias, simpósio e caminhada.

O primeiro evento, o Simpósio Interdisciplinar de Câncer Colorretal, acontece neste sábado (15) e vai contar com palestras de profissionais do HMSI, que representam também as várias subespecialidades envolvidas na abordagem do câncer colorretal, como os médicos Matheus Dantas, Geraldo Camilo Neto, Daniel Hortiz, Wandemberg Albuquerque, Alberto Luiz, Frederico Fonseca e Antônio Madruga. O simpósio terá também palestrantes médicos de outros serviços de saúde da cidade. Durante o evento, uma aula magna será ministrada pelo renomado professor e médico Fábio Campos, coloproctologista da Faculdade de Medicina da USP e ex-presidente da Sociedade Brasileira de Coloproctologia (SBCP).

Organizado pelo Serviço de Coloproctologia do HMSI e pela Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva Capítulo Paraíba (Sobed-PB), o simpósio acontece das 8h às 16h no auditório do Hospital da Unimed.

Mutirão – A programação segue no dia 22 de março, quando acontece no Hospital Municipal Santa Isabel um mutirão de colonoscopia.Vinte usuários da Rede Municipal de Saúde serão beneficiados com a realização do exame.

O mutirão tem como objetivo agilizar possíveis diagnósticos de câncer de intestino, além de outras doenças, e vai beneficiar pacientes que já se encontravam na fila de espera da Regulação Municipal. O exame de colonoscopia é a melhor forma de detectar o câncer de intestino em estágios iniciais.

Caminhada – No dia 23 de março, a Capital paraibana sedia, com o apoio da Prefeitura de João Pessoa, a ‘Caminhada Março Azul’, que tem como objetivo conscientizar a população para a importância da prevenção, diagnóstico e tratamento precoce do câncer colorretal.

A caminhada será realizada a partir das 6h, com concentração na orla de Cabo Branco, de onde será dada a largada. Para se inscrever e ganhar a camiseta, é preciso acessar o link. A partir do dia 17, os inscritos podem trocar a camiseta por 2kg de alimentos não perecíveis, que serão doados ao Instituto Solidariedade.