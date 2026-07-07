Produção audiovisual de estudantes do Campus Araraquara amplia diálogo com a comunidade  – IFSP

Iniciativa articula protagonismo estudantil, formação, vivência no campus e comunicação institucional

O Campus Araraquara do IFSP lançou, no dia 5 de dezembro, “A Revista”, uma produção audiovisual coletiva desenvolvida por estudantes do ensino médio integrado, integrantes do Núcleo de Comunicação (NuCom) do campus. A iniciativa consolida um espaço de comunicação institucional construído a partir do protagonismo estudantil e da valorização da vivência acadêmica.

A produção reúne mais de dez vídeos que registram eventos marcantes do cotidiano do campus, como os jogos interclasse e a festa junina, além de reportagens e quadros que apresentam projetos, iniciativas e sonhos de pessoas que fazem parte da vida do IFSP Araraquara. Os conteúdos retratam o campus sob o olhar dos próprios estudantes, contribuindo para a construção da memória institucional e para a aproximação com a comunidade externa.

Mais do que um produto audiovisual, “A Revista” se constitui como um espaço formativo. Ao longo do projeto, os estudantes participaram ativamente de todas as etapas da produção: da definição de pautas e elaboração dos roteiros à gravação, apresentação e edição dos vídeos, assumindo responsabilidades e participando de processos de tomada de decisão coletiva.

Durante esse percurso, os alunos desenvolveram competências técnicas relacionadas à linguagem e à produção audiovisual, além de habilidades socioemocionais fundamentais para a formação integral, como trabalho em equipe, comunicação interpessoal, criatividade, autonomia e responsabilidade.

A iniciativa contribui para o fortalecimento do senso de pertencimento dos estudantes, estimula a reflexão crítica sobre o cotidiano escolar e amplia a visibilidade das ações desenvolvidas no campus, fortalecendo o diálogo entre o IFSP e a sociedade.

“A Revista” é resultado de um Projeto de Ensino desenvolvido ao longo de 2025 por servidores técnico-administrativos do campus, sob a coordenação de Jorge Henrique de Oliveira Silva, com apoio de Marta Kawamura Gonçalves e Cristiane Delega Silva. Participaram diretamente nove estudantes dos cursos de Informática e Mecânica, além da colaboração de estudantes, servidores e trabalhadores terceirizados.

O lançamento foi marcado por uma tarde cultural, com apresentação da peça Distopia Neurótica, do grupo de teatro do campus, com a exibição do teaser da Revista e show de rock com a banda Instituto Chernobyl, formada por alunos. O evento contou com a presença de estudantes, professores, do diretor-geral Guilherme Pontieri de Lima, do professor Adelino de Oliveira (Campus Piracicaba) e do deputado federal Rui Falcão. Os estudantes Adrian Miguel, Thaisa dos Anjos, Miguel Foloni, Karoline Aya, Henrique Souza e Ana Brito compartilharam a experiência de atuar no projeto em 2025 e as perspectivas para o próximo ano. Também integram “A Revista” os estudantes Fernanda Santos e Rafael Silva.

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Os vídeos estão disponíveis no canal oficial do IFSP Araraquara no YouTube.

*Notícia publicada no site do Campus Araraquara.