Polícia Civil e MPRR orientam sobre prevenção a fraudes e inteligência financeira em Rorainópolis

Dando continuidade ao projeto que visa orientar a população sobre superendividamento e golpes virtuais, a PCRR (Polícia Civil de Roraima) realizou mais uma palestra sobre Inteligência Financeira. A ação aconteceu na sexta-feira, 11, no auditório do Campus da UERR (Universidade Estadual de Roraima), em Rorainópolis, no interior de Roraima. A atividade, voltada aos servidores públicos, também foi aberta à população em geral.

A ação foi promovida pela DERCC (Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos), em parceria com o MPRR (Ministério Público Estadual de Roraima). Vários servidores participaram da programação e assistiram às palestras ministradas pelo delegado titular da DERCC, Eduardo Patrício, e pelo promotor de Justiça da Cidadania do Consumidor do MPRR, Adriano Ávila.

O delegado destacou a importância de disseminar conhecimento sobre golpes virtuais, que têm sido casos recorrentes em todo o Brasil. “O que a gente percebe é que, depois que o golpe é consumado, dificilmente a vítima conseguirá reaver o seu dinheiro. Portanto, essa palestra tem o objetivo de orientar e prevenir para que as pessoas não se tornem vítimas e não percam seu patrimônio para um golpista”, enfatizou.

A iniciativa integrada entre a Polícia Civil e o Ministério Público é resultado de estudos sobre os altos índices de endividamento e golpes virtuais no Estado. A expectativa é que todos os municípios de Roraima sejam contemplados com a ação.

O promotor do MPRR, Adriano Ávila, falou sobre o sucesso da programação e a parceria entre as instituições. “É muito satisfatório saber que esse conteúdo tem sido bem recebido pela população, especialmente pelo público do interior, que necessita de orientações para evitar o endividamento e os golpes virtuais. Os moradores dos municípios têm nos recebido de forma muito positiva, com plateias bastante ativas, e temos grande expectativa de que eles se tornem multiplicadores dessa excelente iniciativa”, concluiu.

