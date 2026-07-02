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Polícia Militar implanta programa para atender mulheres vítimas de violência em Caracaraí

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A PMRR (Polícia Militar de Roraima) deu início, na manhã desta quinta-feira, 26, ao Programa de AME (Atendimento Múltiplo Especializado) Maria da Penha, no município de Caracaraí, fortalecendo as ações de enfrentamento à violência doméstica e familiar no interior do Estado.

A iniciativa passa a atender, além de Caracaraí, os municípios de Iracema e a região de Campos Novos, áreas sob responsabilidade da 2ª CIPMFron (2ª Companhia Independente de Policiamento de Fronteira).

Durante a solenidade, também foi realizada a entrega de uma viatura caracterizada do programa Ronda AME, que será utilizada no atendimento especializado às ocorrências.

O programa tem como foco a prevenção, proteção e repressão aos crimes de violência contra mulheres e meninas, com atuação em três níveis: prevenção primária, secundária e terciária.

Entre as ações desenvolvidas estão patrulhas especializadas, atendimento direto de ocorrências, acompanhamento de vítimas, visitas solidárias e fiscalização do cumprimento de medidas protetivas.

Participaram do lançamento a prefeita de Caracaraí, Diane Coelho; o comandante do Policiamento do Interior, tenente-coronel PM Paulo Anderson; o coordenador de Polícia Comunitária e Direitos Humanos, Major PM Rodrigo Magalhães, além de autoridades municipais.

O comandante-geral da PMRR, coronel PM Overlan Lopes, destacou que a expansão do programa reforça o compromisso da corporação com a proteção das mulheres.

“Dando continuidade ao programa Ronda Maria da Penha, desta vez no município de Caracaraí, estamos entregando uma viatura nova, caracterizada, pronta para que o efetivo, que já é treinado, possa atuar em três frentes: prevenção, acompanhamento por meio de visitas solidárias e fiscalização das medidas protetivas. A Polícia Militar se envolve com a sociedade buscando reduzir a violência contra a mulher e a família”, afirmou.

A defensora pública titular de Caracaraí, Dra. Maria das Graças Soares, ressaltou a importância da iniciativa no município.

“A Ronda Maria da Penha tem uma importância muito grande para Caracaraí, principalmente diante do cenário de violência contra a mulher no país. Com esse projeto, será possível efetivar a proteção e a prevenção, garantindo mais tranquilidade às mulheres, que podem contar com a Polícia Militar”, disse.

Sobre a Ronda AME

Criado em 2024 e coordenado pela COPCDH, o programa Ronda AME teve início em Boa Vista e vem sendo expandido para municípios do interior, como Bonfim, Rorainópolis, São Luiz do Anauá, São João da Baliza, Caroebe e Alto Alegre.

Com a chegada a Caracaraí, a PMRR amplia a rede de proteção às mulheres e reforça o combate à violência doméstica em todo o Estado.

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