Ancelotti diz que Brasil pode competir com melhores equipes do mundo

O técnico italiano Carlo Ancelotti afirmou, nesta quinta-feira (26) após a derrota de 2 a 1 para a França em amistoso preparatório para a Copa do Mundo, que a seleção brasileira mostrou que pode competir com as melhores equipes do mundo.

“O jogo de hoje deixa muito claro para mim: podemos competir com as melhores equipes do mundo. Não tenho nenhuma dúvida. Olhando o jogo de hoje, jogamos contra uma equipe muito forte, de muita qualidade, competimos até o último minuto para tentar ganhar. Estou convencido que vamos brigar pela Copa do Mundo com toda a nossa energia”, declarou o comandante do Brasil após a partida disputada no Gillete Stadium, em Boston.

Na entrevista coletiva após a partida, o treinador deixou claro que não ficou satisfeito com o resultado, mas destacou o espírito de luta da seleção: “Quando você perde um jogo nunca tem que estar contente, não estamos contentes. O resultado não é a coisa mais importante, mas o resultado diz o que fizemos bem e o que não fizemos bem […]. No contexto geral do jogo, estou satisfeito, porque a equipe competiu, lutou, com gol de bola parada, que é importante.”

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Qatar Airways reduz voos e estaciona aviões na Europa após crise no Oriente Médio A Qatar Airways anunciou mudanças importantes em suas operações após a escalada da tensão no Oriente Médio. O fechamento parcial do espaço aéreo na região já impacta diretamente passageiros, rotas e até a frota da companhia — um cenário que exige atenção redobrada de quem tem viagem marcada. — ## ✈️ Aviões parados na Espanha ![Image](https://images.openai.com/static-rsc-4/7MWq6p6C88SXHB4EO4Pb_PfbKG6xn4ng_Z5v3P6bDb08jBXSsp0PmqYmlI4BXqJYBWSKbNJTZNwpczRL_eWTP1XcVPSLuzA6aiTocRfaY6WZzzXbqNRQZuhPAd3laB2W6rt22nInOoZbB7KhorQa-gM_ejJI0o9a-AMyojVDoRBdnExmFX_FTHWyK-ejQvk5?purpose=fullsize) ![Image](https://images.openai.com/static-rsc-4/_sGDX7ECBb-FcV5NhFZWxagnLZbxmvc1WyExzmAQt_ryWuLpILz06zAcHbFDuInX5EF3gFkZurkNbMlQ4FOLXIjI8FDZpgeGgR2Sh5ojNzlpX0WMPS7PviW9OF17j_ReT5cadud435J-GC70a_4nyf417uKUasSP9cK3TXqkqHHmEGPB0GfBovH6SxUZZfUE?purpose=fullsize) ![Image](https://images.openai.com/static-rsc-4/kIpdxEM9sMij-kw5zGQftTHdL008sut4p7MD5wLMpuVrcBLIW5H6qRegiwU0Dqv5mHROz5qsDLGDacoOW1wHGQ9-UBY1x9QJaZeKtapCXG18G6U7T-YXLsl3y5CTTg0DHESRJCzh5hwdE3bscdVMiEDL3s6VIGH3v3CyQXkNn8oP5QzIb7zud5e4dvefOlsD?purpose=fullsize) ![Image](https://images.openai.com/static-rsc-4/_7lsdB4yH-9t0hH-ogOxCXfF4OdMNNsHkcswwElThDAjPSkh_gxI2bBJ9g9MgEGR9H6JSeWh6MgePSSX2muH6vkDQwRBqsuyXkFw22a4drO9clKI2ARhVL6W8KDGR4Ab5AmqUlzNLMB4lqVc5gpudQlRelfjEIxYIc6nxD6y_5Km1uML-MkrZWFR0hNZ9mat?purpose=fullsize) Com as restrições no espaço aéreo do Golfo, a companhia precisou retirar parte de seus aviões de operação. Cerca de 17 aeronaves foram deslocadas para o Aeroporto de Teruel, na Espanha. O local, conhecido por ser um dos maiores centros de armazenamento e manutenção de aeronaves da Europa, já foi amplamente utilizado durante a pandemia. Sua estrutura permite acomodar centenas de aviões fora de operação com segurança. — ## ⚠️ Voos reduzidos e incerteza nas operações Desde o agravamento do conflito, diversas rotas foram afetadas. A Qatar Airways passou a operar apenas voos limitados de e para Doha, utilizando corredores aéreos considerados seguros. Esse cenário traz algumas consequências diretas: * Redução significativa da malha aérea * Alterações frequentes de horários * Cancelamentos e remarcações constantes * Menor disponibilidade de assentos A previsão inicial é de operações reduzidas até o fim de março de 2026, mas o prazo pode mudar a qualquer momento, dependendo da evolução do cenário geopolítico. — ## 🌍 O que está por trás da crise ![Image](https://images.openai.com/static-rsc-4/Brlm2KmVWapvZs_PiX4Ds6dTGHZeGWBJsi5jindsLk1z3I9zlmgwLGmH0a7kFVuItnxLuh_yT6pJSLGVmL9sz8atyW_OV0ZrHMI8hdEkxMZa5IPh5rTZRt3F007fXMS4RcywCFGlQzb3Id8jV-nafBSE4MYMD7xL-cLSgianwY6AoaTiUFcXAZImZ7KckWUJ?purpose=fullsize) ![Image](https://images.openai.com/static-rsc-4/l8XoQ4bBgXXGXoecsaMiFmcZpNVJBGwv1jPYPqc5PJwq5knT69AZ9yJLxUGVWReOO9x0AF3IDL_1AgBfc6GgUvujI6RMzQQLujzxU7dMblFvgOPiGfivw5WANIPSSC35yZmPmfNb7S_7AjvoYnow-KhG-D_fpUqoUs9nwcIDmD3BxhcyVNsc8Zg_af2CjW9-?purpose=fullsize) ![Image](https://images.openai.com/static-rsc-4/WJ6Zg8zPhf9k90ve6HNuxKuk1ClZWbBR8lLLuYba5dF_eC7jCUeoZGRQShMCRwy9GA6g-GtuPRLpxVeEN0RpEcaee9vdhLcnVuq73wqsbsRzsHKAr-O4sqeNrE3fztzM4t4dbkFP4iSjL7m8Ze3z5DCqKJtbf_9wkOk-zamAeSVCYQIU9BgaRScWIQzIDajj?purpose=fullsize) ![Image](https://images.openai.com/static-rsc-4/rOzL9FYpyg0AW6XEvdF8qxrbHKB2rUzRbb1PTFMiwlxXECxruQ8Vy-yid2d5biAC52nMrQMUDxH3tvl6pBo_USiBP21TPWFfaGwf2B8RU4EdWfwq_YmZaNehG1TacfwOgQTrlar46A9l8aM4kb4igdT_bxosyZ4zP2R-lga1FZM_Z7dmdE-FiZ1wodBUhTB3?purpose=fullsize) O fechamento do espaço aéreo ocorre após episódios envolvendo drones e mísseis na região, elevando o nível de risco para a aviação comercial. Com isso, autoridades restringiram voos em áreas estratégicas, forçando companhias aéreas a cancelar rotas ou buscar trajetos alternativos — muitas vezes mais longos e inviáveis operacionalmente. A retomada total das operações depende das autoridades de aviação civil e ainda não tem prazo definido. — ## 🧳 O que fazer se você tem voo marcado Para quem já tem viagem programada com a Qatar Airways, a recomendação é clara: acompanhar tudo em tempo real. ### ✔️ Dicas essenciais: * Verifique o status do voo no site ou app da companhia * Evite ir ao aeroporto sem confirmação * Fique atento a e-mails e notificações * Avalie alternativas de rota ou companhia Passageiros afetados por voos entre o fim de fevereiro e abril de 2026 podem: * Remarcar viagens para datas futuras (até maio, em muitos casos) * Solicitar reembolso, dependendo das condições da tarifa — ## 🎯 Impacto para quem usa milhas e voa premium Para quem acompanha o universo do *Passageiro de Primeira*, o impacto vai além do voo em si. * Resgates com milhas podem ser alterados ou cancelados * Disponibilidade em classe executiva e primeira classe tende a cair * Remarcações podem exigir flexibilidade de datas e rotas Em momentos como esse, ter programas de fidelidade flexíveis e múltiplas opções de emissão faz toda a diferença. — ## 📌 Conclusão A crise no Oriente Médio mostra como fatores externos podem impactar diretamente o planejamento de viagens — inclusive para quem voa com uma das melhores companhias do mundo, como a Qatar Airways. Com voos reduzidos, aviões fora de operação e incertezas no horizonte, o momento exige cautela, planejamento e acompanhamento constante. Para o viajante frequente, a lição é clara: **flexibilidade é tão importante quanto milhas na conta**. — **Tags:** Qatar Airways, voos cancelados, Oriente Médio, milhas, classe executiva, aviação, viagens internacionais, Passageiro de Primeira

Ao ser questionado sobre a possibilidade de Neymar (que não foi convocado para os amistosos contra França e Croácia) defender a seleção na Copa, o italiano afirmou que o momento é de falar dos jogadores que estão com a seleção neste momento: “Agora temos que falar dos que estavam aqui, que jogaram, que deram tudo, trabalharam muito. Estou satisfeito”.

Próximos compromissos

Agora, a seleção brasileira voltará a entrar em ação na próxima terça-feira (31), quando medirá forças com a Croácia, no Camping World Stadium, em Orlando, a partir das 21h (horário de Brasília).

Depois, o Brasil fará um jogo de despedida da torcida brasileira. A seleção enfrentará o Panamá no dia 31 de maio no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Por fim, no dia 6 de junho, uma semana antes da estreia do Brasil no Mundial, a seleção enfrenta o Egito em seu último amistoso antes da estreia. A partida será disputada no Huntington Bank Field, em Cleveland.

Brasil na Copa

O Brasil está no Grupo C do Mundial de 2026. A estreia será contra Marrocos, no dia 13 de junho no MetLife Stadium, em Nova Jersey, às 19h (horário de Brasília). Na segunda rodada, o Brasil encara o Haiti no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, às 22h. Já o encerramento da primeira fase está marcado para o dia 24 de junho, contra a Escócia, no Hard Rock Stadium, em Miami, às 19h.

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