Projeto ganha espaço no currículo escolar e reforça aprendizado por meio da arte

A partir desta quarta-feira, 15, o Projeto Recreio Musical retoma suas atividades na rede estadual de ensino, levando música, cultura e momentos de integração para estudantes da rede estadual de ensino.

A abertura oficial acontece na Escola Estadual Voltaire Pinto Ribeiro, a partir das 9h30, marcando o início de uma nova edição da iniciativa que já se consolidou como uma importante ação cultural nas escolas.

Retomado em 2023, o Projeto Recreio Musical já percorreu 81 escolas estaduais, alcançando unidades da capital, do interior e comunidades indígenas.

Com essa iniciativa, foram contemplados uma média de 50 mil estudantes. Ao longo desse período, a iniciativa tem se consolidado como uma importante ferramenta de integração entre cultura e educação, ampliando o acesso à música e fortalecendo as experiências pedagógicas dentro da rede estadual de ensino.

O artista responsável pelas apresentações é Halisson Crystian, que levará ao ambiente escolar performances que valorizam a música e a cultura regional.

O projeto Recreio Musical é viabilizado por meio da Lei de Incentivo à Cultura do Estado de Roraima, em parceria com a Seed (Secretaria de Educação e Desporto), fortalecendo o acesso dos estudantes a atividades culturais dentro do espaço escolar.

De acordo com o chefe da Divisão de Projetos Especiais da Seed, Leonilto da Cruz, o projeto vai além da apresentação musical e contribui diretamente para a formação dos estudantes.

“O Recreio Musical é uma forma de aproximar os alunos da música e da cultura, levando arte para dentro da escola de maneira acessível. Este ano, com a inclusão no contexto pedagógico, a gente fortalece ainda mais esse processo, mostrando que a música também é uma ferramenta de ensino e transformação”, destacou.

Neste ano, o projeto irá contemplar 27 escolas estaduais da capital, atendendo alunos do Ensino Fundamental e do Ensino Médio. Ao todo, serão realizadas 54 apresentações musicais, com duas apresentações em cada unidade escolar, organizadas em turnos alternados para alcançar o maior número possível de estudantes.

Projeto será inserido na grade curricular

Com o objetivo de promover o acesso à cultura, incentivar a valorização das expressões regionais e contribuir para a formação integral dos estudantes, o projeto também estimula a convivência, o respeito e o engajamento dentro do ambiente escolar.

Além do entretenimento, o Recreio Musical também possui um forte caráter pedagógico.

“Neste ano, uma das novidades é a inclusão da atividade como parte do planejamento curricular das escolas, especialmente na disciplina de Arte, podendo ainda envolver outros componentes curriculares de forma interdisciplinar”, disse Leonilto.

A proposta é que os momentos culturais dialoguem com o conteúdo em sala de aula, ampliando as possibilidades de aprendizagem.

Ao unir educação e cultura, o Recreio Musical reafirma o compromisso da rede estadual em proporcionar experiências que vão além da sala de aula, enriquecendo o cotidiano escolar e fortalecendo o desenvolvimento artístico e social dos alunos.

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