Boa Vista e Roraima Notícias

Projeto ganha espaço no currículo escolar e reforça aprendizado por meio da arte

Posted on Author boavistaagora.com.br Comentários desativados em Projeto ganha espaço no currículo escolar e reforça aprendizado por meio da arte

A partir desta quarta-feira, 15, o Projeto Recreio Musical retoma suas atividades na rede estadual de ensino, levando música, cultura e momentos de integração para estudantes da rede estadual de ensino.

A abertura oficial acontece na Escola Estadual Voltaire Pinto Ribeiro, a partir das 9h30, marcando o início de uma nova edição da iniciativa que já se consolidou como uma importante ação cultural nas escolas.

Retomado em 2023, o Projeto Recreio Musical já percorreu 81 escolas estaduais, alcançando unidades da capital, do interior e comunidades indígenas.

Com essa iniciativa, foram contemplados uma média de 50 mil estudantes. Ao longo desse período, a iniciativa tem se consolidado como uma importante ferramenta de integração entre cultura e educação, ampliando o acesso à música e fortalecendo as experiências pedagógicas dentro da rede estadual de ensino.

O artista responsável pelas apresentações é Halisson Crystian, que levará ao ambiente escolar performances que valorizam a música e a cultura regional.

O projeto Recreio Musical é viabilizado por meio da Lei de Incentivo à Cultura do Estado de Roraima, em parceria com a Seed (Secretaria de Educação e Desporto), fortalecendo o acesso dos estudantes a atividades culturais dentro do espaço escolar.

De acordo com o chefe da Divisão de Projetos Especiais da Seed, Leonilto da Cruz, o projeto vai além da apresentação musical e contribui diretamente para a formação dos estudantes.

“O Recreio Musical é uma forma de aproximar os alunos da música e da cultura, levando arte para dentro da escola de maneira acessível. Este ano, com a inclusão no contexto pedagógico, a gente fortalece ainda mais esse processo, mostrando que a música também é uma ferramenta de ensino e transformação”, destacou.

Neste ano, o projeto irá contemplar 27 escolas estaduais da capital, atendendo alunos do Ensino Fundamental e do Ensino Médio. Ao todo, serão realizadas 54 apresentações musicais, com duas apresentações em cada unidade escolar, organizadas em turnos alternados para alcançar o maior número possível de estudantes.

Projeto será inserido na grade curricular

Com o objetivo de promover o acesso à cultura, incentivar a valorização das expressões regionais e contribuir para a formação integral dos estudantes, o projeto também estimula a convivência, o respeito e o engajamento dentro do ambiente escolar.

Além do entretenimento, o Recreio Musical também possui um forte caráter pedagógico.

“Neste ano, uma das novidades é a inclusão da atividade como parte do planejamento curricular das escolas, especialmente na disciplina de Arte, podendo ainda envolver outros componentes curriculares de forma interdisciplinar”, disse Leonilto.

A proposta é que os momentos culturais dialoguem com o conteúdo em sala de aula, ampliando as possibilidades de aprendizagem.

Ao unir educação e cultura, o Recreio Musical reafirma o compromisso da rede estadual em proporcionar experiências que vão além da sala de aula, enriquecendo o cotidiano escolar e fortalecendo o desenvolvimento artístico e social dos alunos.

O post Projeto ganha espaço no currículo escolar e reforça aprendizado por meio da arte apareceu primeiro em GOVERNO DE RORAIMA.

boavistaagora.com.br
http://boavistaagora.com.br

Related Articles
Boa Vista e Roraima Notícias

Sejuc captura foragido do sistema prisional condenado a mais de 18 anos de prisão

Posted on Author boavistaagora.com.br

O foragido do sistema prisional Thiago Lopes da Silva, mais conhecido como TH, de 23 anos, foi capturado durante uma ação integrada entre a Polícia da Guiana, GCMFron (Guarda Civil Municipal de Fronteira) de Bonfim e a Polícia Penal de Roraima. A prisão ocorreu nesta segunda-feira, 8, na área de garimpo chamada Marudir, na Guiana, […]
Boa Vista e Roraima Notícias

Leilões devem movimentar mais de R$ 5 milhões em negócios

Posted on Author boavistaagora.com.br

A Expoferr Show 2025 reunirá o melhor da genética bovina de Roraima em uma sequência inédita de cinco leilões oficiais, entre os dias 4 e 8 de novembro, no Parque de Exposições Dandãezinho. A programação, coordenada pela Seadi (Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento e Inovação), deve movimentar mais de R$ 5 milhões em negócios diretos e […]
Boa Vista e Roraima Notícias

Leilões trazem melhor da genética bovina e reúnem compradores de todo o Brasil em Roraima

Posted on Author boavistaagora.com.br

A 44ª edição da Expoferr Show (Exposição-Feira Agropecuária de Roraima) abriu espaço para o melhor da genética bovina, com a realização de cinco grandes leilões oficiais que movimentam o Parque de Exposições Dandãezinho, em Boa Vista. Os eventos realizados na Arena do Leilão reúnem criadores, investidores e compradores de diferentes regiões do Brasil. Ao todo, […]