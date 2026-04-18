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Maratona Internacional de João Pessoa passa a integrar circuito nacional “Brasil Gigante” e reforça protagonismo nacional

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A Maratona Internacional de João Pessoa acaba de alcançar mais um marco importante em sua trajetória. A prova, organizada pela Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Juventude, Esporte e Recreação (Sejer), foi oficialmente incluída no circuito Brasil Gigante, iniciativa inédita que reúne oito das principais maratonas do país com o objetivo de democratizar o acesso às provas de 42 km no Brasil.

O circuito nasce com a proposta de incentivar corredores a percorrerem diferentes regiões do país, promovendo não apenas o esporte, mas também o turismo e a valorização cultural brasileira. Inspirado no conceito de um país “gigante pela própria natureza”, o projeto convida atletas a explorarem o Brasil por meio da corrida, vivenciando a diversidade de culturas, sotaques e tradições.

O anúncio aconteceu durante o lançamento oficial do circuito, no último fim de semana, em São Paulo, reunindo organizadores e nomes relevantes do cenário nacional da corrida de rua. Para Juliano Sucupira, secretário executivo de Esportes de João Pessoa e organizador da prova na Capital, a inclusão reforça o crescimento e a consolidação da maratona no cenário nacional, além de abrir portas para novas conexões e intercâmbio de experiências.

“É uma oportunidade também de aprendizado, de construir grandes conexões com pessoas que organizam eventos há mais de 30 anos. Estar entre os gigantes consolida a nossa maratona como uma das maiores do Brasil. Isso vai alavancar um número ainda maior de maratonistas participando. Esse é o ideal da prova, do projeto”, destacou Sucupira.

A Maratona Internacional de João Pessoa passa a integrar um seleto grupo de eventos com alto padrão organizacional, ao lado de provas tradicionais como as maratonas de São Paulo, Porto Alegre e Salvador. O circuito exige critérios rigorosos, como a realização da prova de 42 km com o Selo Ouro da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt), certificação que atesta a qualidade técnica e estrutural dos eventos.

Além de estimular a participação em provas de longa distância, o Brasil Gigante busca ampliar o acesso dos corredores a desafios que, muitas vezes, estavam restritos a circuitos internacionais de alto custo. A proposta é clara: valorizar o Brasil como destino de grandes experiências esportivas, funcionando como uma espécie de “majors brasileira”, sem barreiras de idioma ou custos elevados.

Idealizado pelo jornalista e maratonista Sérgio Rocha, o circuito propõe uma jornada de longo prazo: não há limite de tempo para completar as oito provas, e cada etapa concluída representa uma evolução dentro do projeto. Ao final, os atletas que completarem todas as maratonas recebem uma medalha especial e passam a integrar o seleto grupo dos “Gigantes”.

No caso da prova paraibana, os resultados passam a ser válidos para o circuito desde 2023, ampliando as possibilidades para atletas que já participaram da maratona na capital.

A edição 2026 da prova está marcada para o dia 2 de agosto, dentro de uma programação ampliada, com dois dias de evento e diferentes distâncias, fortalecendo ainda mais o calendário esportivo da cidade. Para se inscrever basta acessar o site: www.maratonainternacionaldejoaopessoa.com

Maratonas do Circuito Brasil Gigante

Maratona de São Paulo (realizada no último fim de semana, 12 de abril)

Maratona Internacional do Paraná, em Guaratuba (PR) – 3 de maio

Maratona Internacional de Porto Alegre – 31 de maio

Maratona de Campo Grande – 5 de julho

Maratona Internacional de João Pessoa – 2 de agosto

Maratona Internacional de Floripa – 30 de agosto

Maratona de Salvador – 27 de setembro

Maratona de Aracaju – 1º de novembro

Para participar do circuito, os interessados podem se cadastrar na plataforma oficial: www.circuitobrasilgigante.com.br e iniciar a jornada rumo ao título de “Gigante”: acumulando experiências ao longo das principais maratonas do país.

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