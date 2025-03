Profissionais da Sesau recebem oficina com foco em pré-natal e fortalecimento da rede pública

A Sesau (Secretaria de Saúde) recebeu esta semana a Oficina do PlanificaSUS, voltada para os profissionais de saúde, com foco no pré-natal e na redução da mortalidade materno-infantil.

O PlanificaSUS tem como objetivo principal apoiar secretarias de saúde estaduais e municipais na implantação da PAS (Planificação da Atenção à Saúde), fortalecendo o papel da APS (Atenção Primária à Saúde) e da AAE (Atenção Ambulatorial Especializada) na organização da Rede de Atenção à Saúde. Dentre as estratégias propostas para isso está a disponibilização de cursos de apoio.

A ação, que encerrou nesta quarta-feira, 26, integra o Ministério da Saúde e o Hospital Albert Einstein, visando melhorar a atenção à saúde nas unidades básicas e no Centro de Referência em Saúde da Mulher.

Durante a oficina, a equipe da Sesau e os profissionais dos municípios da região Centro-Norte estiveram reunidos para discutir a organização dos serviços de saúde e otimizar o atendimento das pacientes gestantes.

“A oficina tem como objetivo principal a organização dos processos de trabalho das equipes de saúde, tanto no ambulatório quanto nas unidades de saúde da mulher, para garantir uma melhor qualidade no atendimento das mulheres, especialmente das grávidas, com foco no pré-natal de risco habitual e de alto risco”, afirmou a coordenadora-geral de Atenção Básica da Sesau, Cinthia Brasil.

Para a diretora do Centro de Referência em Saúde da Mulher, Taynah Almeida, a oficina foi uma oportunidade importante para retomar o trabalho de planejamento com o objetivo de diminuir a mortalidade materna e infantil em Roraima. Desde outubro do ano passado o Hospital Materno Infantil Nossa Senhora de Nazareth não registra mortalidade materna.

“O plano de cuidado é compartilhado entre a unidade básica e o Centro de Referência, garantindo que as gestantes continuem seu acompanhamento tanto no ambulatório quanto nas unidades de saúde. O compromisso com a saúde pública e com a melhoria do atendimento à gestante é fundamental para evitar que, ao chegar à maternidade, a gestante e o bebê estejam em uma situação de risco que poderia ter sido evitada com intervenções oportunas”, complementou.

O post Profissionais da Sesau recebem oficina com foco em pré-natal e fortalecimento da rede pública apareceu primeiro em GOVERNO DE RORAIMA.