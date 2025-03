Agência Minas Gerais | Primeira edição de editais inéditos de Ciência, Tecnologia e Inovação alcançam números expressivos de propostas em Minas

Os editais “Laboratórios Certificadores” e “Cientista Empreendedor”, lançados em setembro de 2024 pelo Governo de Minas, tiveram uma adesão expressiva em sua primeira edição. Ao todo, foram 298 propostas submetidas por pesquisadores e instituições de ensino e inovação.

A iniciativa, conduzida pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sede) e a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (Fapemig), encerrou o envio de propostas no início de março e já estão em fase de análise. O anúncio dos resultados está previsto para junho deste ano.

Além do destaque no número de submissões, as propostas para os dois editais solicitaram cerca de dez vezes o valor disponível pelas chamadas. Conforme o subsecretário de Ciência, Tecnologia e Inovação da Sede, Lucas Mendes, os resultados superaram as expectativas da equipe técnica e indicam o grande interesse e a relevância das iniciativas para a comunidade científica e empreendedora.

“Isso mostra que cada vez mais nós temos pesquisadores e cientistas interessados em transformar suas pesquisas e seus desenvolvimentos tecnológicos em empresas, startups e novos empreendimentos”, ressalta o subsecretário.

Lucas destaca ainda que a boa alocação dos recursos públicos está sempre atrelada a uma boa estruturação de políticas públicas, escutando cada vez mais o setor produtivo e os cidadãos.

“Essas duas chamadas demonstram como esse tipo de iniciativa tem sido bem-sucedida, não só fortalecendo cada vez uma interação que antes era pouco explorada, entre academia e setor produtivo, mas muito com base nos gargalos e nas demandas já levantadas pela secretaria”, completa.

Procura expressiva

A chamada Fapemig/SedeMG nº 14/2024 – Laboratórios Certificadores dispõe de R$ 20 milhões em recursos não reembolsáveis, e recebeu 117 propostas, que solicitam, ao todo, mais de R$ 225 milhões. As principais áreas temáticas abrangidas pelos projetos submetidos são química, ciência e tecnologia de alimentos, engenharia civil e agronomia.

O objetivo do edital é apoiar projetos de estruturação, adequação e/ou manutenção de infraestruturas laboratoriais, capazes de qualificar e certificar produtos, serviços e/ou processos com reconhecimento formal da competência, conforme normas nacionais e internacionais, atendendo requisitos previamente definidos e realizando suas atividades com confiança.

Já a chamada Fapemig/SedeMG nº 15/2024 – Cientista Empreendedor oferece R$ 10 milhões em recursos não reembolsáveis. Foram 181 propostas submetidas, que solicitam, juntas, mais de R$ 92 milhões. As principais áreas temáticas abrangidas pelos projetos são administração, agronomia, ciência da computação e ciência e tecnologia de alimentos.

A chamada visa transformar pesquisas científicas e/ou tecnológicas em novos empreendimentos inovadores, por meio dos Promotores de Inovação, contribuindo para criação de novos produtos, serviços e processos.