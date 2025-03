Hemoraima realiza curso para qualificação de profissionais do Hospital Universitário

O Hemoraima (Centro de Hemoterapia e Hematologia de Roraima) promoveu, nesta semana, um curso sobre Noções em Hemoterapia para qualificar os profissionais que atuarão no Hospital Universitário de Roraima.

O curso reuniu nove profissionais e abordou temas essenciais para a prática da hemoterapia, como o ciclo do sangue, hemovigilância e retrovigilância, reações transfusionais, boas práticas em agências transfusionais e os passos para a implantação do Comitê Transfusional.

Também foram discutidos assuntos como biossegurança, gestão de resíduos, imuno-hematologia laboratorial, qualidade nos serviços do Hemocentro e captação de doadores de sangue.

De acordo com Liliana Bezerra, responsável técnica pelo Núcleo de Educação Permanente do Hemoraima, o curso serve como ‘um pontapé inicial’ para “Posteriormente, iremos realizar outros treinamentos pontuais, de acordo com o setor ao qual o profissional será lotado. Ele proporciona uma base importante, especialmente para aqueles que irão trabalhar diretamente com agências transfusionais ou com hemovigilância”, explicou.

A qualificação faz parte de uma estratégia contínua para treinar profissionais da saúde, visando melhorar a qualidade do atendimento e garantir maior segurança nos processos de hemoterapia.

“Eu acho que isso fortalece o serviço. Um profissional capacitado é um profissional que executa suas atividades com mais qualidade. A população ganha, o Hemocentro ganha, pois será mais fácil acompanhar um profissional já afinado com os temas da hemoterapia”, complementou Liliana.

