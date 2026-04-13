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Prefeitura de Nova Iguaçu disponibiliza pagamento da Taxa Consolidada 2026 pela internet

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Prefeitura de Nova Iguaçu disponibiliza pagamento da Taxa Consolidada 2026 pela internet




Para facilitar a vida de empresas, contribuintes e contadores, a Prefeitura de Nova Iguaçu disponibilizou o pagamento da Taxa Consolidada referente ao exercício de 2026 pela internet. A guia de pagamento pode ser emitida pelo Portal do Contribuinte, disponível no site oficial do município: http://contribuinte.novaiguacu.rj.gov.br/. A Taxa Consolidada reúne, em uma única cobrança anual, taxas municipais obrigatórias relacionadas ao funcionamento e à regularidade das atividades empresariais, como licenciamento, fiscalização e controle urbano. A unificação simplifica o cumprimento das obrigações fiscais, reduzindo a burocracia para os contribuintes.

Os recursos arrecadados com a Taxa Consolidada são destinados à manutenção e ao aprimoramento dos serviços públicos municipais, especialmente nas áreas de fiscalização, ordenamento urbano, infraestrutura, limpeza pública e ações administrativas que garantem o pleno funcionamento das atividades econômicas no município. De acordo com o secretário municipal de Fazenda e Fiscalização Tributária, Evandro Gonçalves, a medida traz mais eficiência tanto para o contribuinte quanto para a gestão pública.

“A Taxa Consolidada permite que o empresário regularize suas obrigações de forma simples e rápida, sem precisar se deslocar até a Prefeitura. Além disso, os recursos arrecadados retornam para a população em forma de serviços públicos, organização da cidade e melhoria do ambiente de negócios”, destacou.

A iniciativa reforça o compromisso da administração municipal com a modernização dos serviços públicos, a desburocratização e o fortalecimento do ambiente de negócios em Nova Iguaçu, oferecendo mais praticidade, agilidade e segurança no atendimento aos contribuintes.

Outra novidade no atendimento ao contribuinte é o Simulador de Taxas Mercantis, disponível no site da Prefeitura: http://contribuinte.novaiguacu.rj.gov.br/. Com ele, empresários ou contadores que estejam planejando abrir uma empresa ou realizar alterações poderão saber com antecedência os valores das taxas que serão cobradas.

“O simulador é uma ferramenta disponibilizada pela Prefeitura com a finalidade de facilitar o planejamento de qualquer abertura ou alteração realizada no município de Nova Iguaçu. Com o simulador, o contador ou empresário pode saber, antes mesmo de abrir seu negócio, qual será o valor das taxas consolidadas que serão cobradas. Isso evita surpresas e torna o processo mais transparente”, afirma o secretário.

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