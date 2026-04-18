Por MRNews



Qatar Airways amplia voos para São Paulo e aumenta opções para passageiros brasileiros

A Qatar Airways anunciou uma importante expansão em sua operação no Brasil, aumentando a frequência de voos entre São Paulo e Doha. A novidade reforça a presença da companhia no país e amplia as alternativas para quem busca viagens internacionais com mais conforto e flexibilidade.

A mudança acontece em etapas e promete impactar diretamente a experiência dos passageiros, principalmente aqueles que utilizam a rota para conexões com destinos na Europa, Ásia e Oriente Médio.

Mais voos entre São Paulo e Doha

A rota entre o Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, e a capital do Catar passará a contar com operação diária já nas próximas semanas. Em seguida, a expansão será ainda maior: a partir de maio, serão disponibilizados 11 voos semanais entre os dois destinos.

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Com isso, os passageiros terão mais opções de horários e maior facilidade para planejar suas viagens, especialmente em conexões internacionais.

Mudança de aeronave chama atenção

Outra novidade importante é a alteração da aeronave utilizada na rota. A companhia passará a operar com o Boeing 777-200, substituindo o Airbus A350-1000.

Essa mudança pode influenciar tanto na capacidade de passageiros quanto na experiência a bordo, já que cada modelo possui configurações diferentes de cabine e serviços.

Horários pensados para conexões

Os voos seguem horários estratégicos para facilitar conexões ao redor do mundo. As partidas de Doha acontecem pela manhã, enquanto os voos saindo de São Paulo são realizados durante a madrugada.

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Essa logística permite encaixes mais rápidos com outros voos da companhia, reduzindo o tempo de espera em conexões.

Expansão global da companhia

A ampliação das operações no Brasil faz parte de um plano maior da Qatar Airways, que segue investindo na expansão de sua malha aérea global.

Entre os movimentos recentes estão:

Retomada de voos para destinos na África, Europa e Oriente Médio

Novas rotas para cidades na Ásia

Expansão de frequências em mercados estratégicos

Retorno de rotas importantes na América do Norte

Mesmo diante de um cenário internacional desafiador, a companhia mantém uma estratégia de crescimento consistente.

Brasil ganha destaque na operação

Com o aumento da frequência de voos, o Brasil se consolida como um dos principais mercados da companhia na América Latina. Para os passageiros, isso representa mais disponibilidade de assentos, maior competitividade de preços e melhores oportunidades de viagem.

Além disso, a ampliação pode beneficiar diretamente quem utiliza programas de milhas, já que mais voos significam mais chances de emissão e promoções.

Mais oportunidades para o viajante

A expansão da Qatar Airways é uma boa notícia para quem busca viajar com mais comodidade e opções. Com mais voos e conexões otimizadas, os passageiros brasileiros passam a contar com uma alternativa ainda mais robusta para explorar destinos ao redor do mundo.

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Qatar Airways, voos internacionais, São Paulo, Doha, viagens, milhas aéreas, GRU Airport, companhias aéreas