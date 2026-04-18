Governo de Roraima promove mutirão de vagas para ampliar oportunidades de emprego

O acesso ao mercado de trabalho ganha reforço em Roraima. Nesta terça-feira, 14, a Setrabes (Secretaria do Trabalho e Bem-Estar Social) iniciou um mutirão de vagas no Sine-RR (Sistema Nacional de Emprego em Roraima), na Casa do Trabalhador, com a oferta de 43 oportunidades de emprego, ampliando as chances de renda e recomeço para quem busca uma colocação profissional.

A ação, realizada em parceria com a empresa Shop do Pé, movimentou a Casa do Trabalhador e reuniu candidatos de diferentes perfis em busca de uma colocação no mercado, reforçando o espaço como porta de entrada para quem deseja trabalhar.

Uma das participantes do mutirão foi Regina Bezerra, de 56 anos. Ela disse que encontrou no evento uma possibilidade de voltar ao mercado de trabalho.

“Eu soube dessa oportunidade por amigos e pela imprensa. Já estou em busca de trabalho há um tempo e, para mim, trabalhar nesse momento é muito digno. Estar aqui hoje é uma chance de voltar ao mercado. Isso é muito importante, principalmente na minha idade, pois quero me sentir útil e digna na sociedade roraimense”, contou.

O mutirão de vagas reforça o trabalho desenvolvido pela Setrabes na promoção do acesso ao emprego, atuando diretamente na conexão entre empresas e trabalhadores e facilitando o encaminhamento para vagas disponíveis.

A parceria com a iniciativa privada tem sido fundamental para ampliar esse acesso. A gerente de Recursos Humanos da empresa Shop do Pé, Luciana Almeida, destacou a importância da ação.

“Estamos aqui em parceria com o Sine, trazendo oportunidades de emprego com a inauguração de uma nova filial da nossa loja. Temos vagas para vendedor, operador de caixa, supervisor e gerente. É um prazer participar dessa ação e contribuir com a geração de emprego no estado de Roraima”, afirmou.

Segundo a diretora do DPETR (Departamento de Políticas de Emprego, Trabalho e Renda), que coordena o Sine-RR, Jocilene Cardoso, o mutirão reforça o compromisso do Governo do Estado com a geração de emprego.

“O Governo de Roraima, por meio da Setrabes e da Casa do Trabalhador, intermediou a oferta de 43 vagas de emprego. Os candidatos já cadastrados passaram por análise curricular e participam das entrevistas que terminam nesta quarta-feira, 15, aqui mesmo no Sine”, explicou.

De 34 pessoas que foram entrevistadas no primeiro dia do mutirão, 12 tiveram contratação imediata. Nesta quarta, durante a manhã e tarde, 26 candidatos serão entrevistados para o preenchimento das 31 vagas restantes.

Jocilene destacou os avanços nas contratações. “De janeiro a março deste ano, 559 trabalhadores foram contratados por meio da Casa do Trabalhador. Por meio do Governo do Estado, mais pessoas estão tendo oportunidades de emprego”, completou.

O trabalho desenvolvido pela Setrabes tem apresentado resultados consistentes. Em 2025, mais de mil trabalhadores foram inseridos no mercado formal por meio da intermediação de mão de obra, reforçando a importância da Casa do Trabalhador como principal porta de entrada para o emprego no estado.

O mutirão reforça o compromisso do Governo de Roraima em gerar emprego e renda, contribuindo para que mais pessoas consigam retornar ao mercado de trabalho e melhorar sua qualidade de vida.

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