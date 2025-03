SONORA – Santa Catarina discute soluções para o Cadastro Ambiental Rural com outros estados

Por meio da Secretaria do Meio Ambiente e da Economia Verde e do Instituto do Meio Ambiente, o Governo do Estado participou da reunião da Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Meio Ambiente (Abema), realizada em Brasília.

O evento reuniu gestores ambientais de todo o país para debater desafios e estratégias na implementação do Cadastro Ambiental Rural (CAR) nos estados.

Essencial para a regularização ambiental de propriedades rurais, o Cadastro Ambiental Rural é um registro eletrônico obrigatório para propriedades rurais, que tem como objetivo integrar as informações ambientais das propriedades e auxiliar no planejamento do uso sustentável da terra.

Durante o evento, foram apresentadas estratégias bem-sucedidas de outros estados, além da discussão sobre os impactos de decisões judiciais no CAR.

Os gestores também participaram de um laboratório para definição de diretrizes a serem aprovadas entre os entes federativos para acelerar e qualificar o processo de análise.

O secretário adjunto de Estado do Meio Ambiente e da Economia Verde, Guilherme Dallacosta, destacou a importância da troca de experiências entre os estados para aprimorar a análise e fortalecer a regularização do Cadastro Ambiental Rural:

