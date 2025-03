36º “Mutirão de Empregos Sorocaba” – Edição especial dedicada à Indústria e à Pessoa Com Deficiência (PCD) reúne 2,5 mil vagas de trabalho

Fotos: Michelle Alves

A Prefeitura de Sorocaba realizou, nesta terça-feira (25), a 36ª edição do “Mutirão de Empregos Sorocaba” – Edição especial dedicado à Indústria e à Pessoa Com Deficiência (PCD), que reuniu 2,5 mil vagas de trabalho. O evento aconteceu no Parque Tecnológico de Sorocaba (PTS), localizado no Jardim Santa Cecília, Zona Norte da cidade e perdurou até às 16h.

O Mutirão de Empregos Sorocaba é realizado mensalmente pelas secretarias de Relações do Trabalho e Qualificação Profissional (Sert) e de Desenvolvimento Econômico (Sede), com o apoio da Secretaria de Governo (Segov), da Secretaria de Inclusão e Transtorno do Espectro Autista (Sintea), do Parque Tecnológico de Sorocaba e da Secretaria de Comunicação (Secom).

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Bruno Santana, esteve presente no evento representando o prefeito Rodrigo Manga. Na ocasião, ele mencionou a importância da inclusão social no mercado de trabalho. “Realizamos um Mutirão de Empregos com foco nas vagas PCDs, para que eles sejam inclusos nas empresas da região. Para tanto, pedimos as empresas aqui participantes para reunir o maior número de vagas possíveis para esse público, a fim de proporcionar emprego e renda a todos”, disse.

Essa edição especial do mutirão reuniu 54 empresas e agências de recrutamento e seleção, com seus proprietários e responsáveis pelo setor de Recursos Humanos, para recrutamento e seleção, entre elas, três multinacionais, sendo elas a Toyota, a Edscha e a Metso. No local, 1.250 pessoas foram atendidas, sendo que 250 eram PCDs. Além disso, a Universidade do Trabalhador Empreendedor e Negócios (Uniten) e o Metareciclagem participaram com a oferta de cursos de qualificação.

Para o secretário da Sert, Péricles Régis, iniciativas como o Mutirão de Empregos, auxiliam na empregabilidade sorocabana, reunindo, em um só lugar, milhares de vagas de trabalho. “Hoje, trouxemos toda a equipe do Polo de Empregabilidade Inclusiva (PEI), que ficam no Sine Municipal de Sorocaba, para atender exclusivamente os PCDs que comparecerem no Mutirão. Aqui, eles terão acesso a todas as vagas especiais que se encaixam no perfil.”, relata o secretário. “Além disso, trouxemos a Uniten e o Metareciclagem para a divulgação de diversos cursos de capacitação profissional, importantíssimo para a inclusão de todos no mercado de trabalho”, completa.

Aos 56 anos, o aposentado Cassio Mello participou da nova edição do Mutirão de Empregos a procura de uma vaga de trabalho para complementar sua renda. “Como estou paraplégico, meu amigo me indicou para participar deste evento e estou à procura de uma recolocação no mercado de trabalho. Gostei muito da iniciativa municipal e do atendimento do Poder Público Municipal e das agencias e empresas em geral”, ressalta.

Há três meses fora do mercado de trabalho, Damiana Maria Felipe, de 53 anos, participou do Mutirão de Empregos junto com a filha, de 20 anos. Ela passou pelo guichê do Sine Municipal de Sorocaba e foi encaminhada para uma vaga de auxiliar de limpeza em uma clínica da cidade. “Primeira vez que participo deste programa municipal e fui muito bem atendida. Hoje, eu e minha filha fomos encaminhadas as vagas de trabalho.”

O evento contou, ainda, com a presença do secretário de Inclusão e Transtorno do Espectro Autista, Vinicius Aith; do presidente do Parque Tecnológico de Sorocaba, Nelson Tadeu Cancellara; e do ouvidor-geral do Município, Evandro Bueno.